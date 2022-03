Les pompiers de Saône-et-Loire lancent une collecte pour l'Ukraine

Les pompiers de Saône-et-Loire solidaires de l'Ukraine ! Ce samedi matin , les 61 casernes du département ouvrent leurs portes pour recevoir les dons des particuliers et des associations. On vous explique ici ce qu'il faut apporter :

On est nombreux à vouloir aider l'Ukraine sans trop savoir comment s'y prendre. Ce samedi 12 mars, les pompiers de Saône-et-Loire ouvrent les portes de leurs casernes de 9h à 13h pour centraliser les dons des particuliers et des associations.

"Afin que l’aide apportée soit la plus utile possible et pour faciliter le conditionnement et l’acheminement, il est indispensable que les généreux donateurs respectent autant que possible en amont les consignes" expliquent les pompiers dans un communiqué :

"Idéalement, les dons doivent être pré-triés et déposés de préférence dans des cartons de petite et moyenne tailles, identifiés selon 4 catégories :

1. HYGIÈNE

- Gel et savons corps

- Dentifrice

- Brosses à dents

- Rasoirs, mousse à raser

- Serviettes hygiéniques

- Mouchoirs en papier, lingettes

- Couches et lait maternisé

2. LOGISTIQUE

- Lits de camp

- Sacs de couchage

- Tentes

- Couvertures, couvertures de survie

- Lampes de poche, frontales

- Matériels électriques (projecteurs, lumières, rallonges, générateurs)

3. SECOURS

- Gants à usage unique

- Masques chirurgicaux

- Matériel de suture

- Blouses médicales

- Bandages élastiques

- Garrots

- Lecteurs à glycémie

- Pansements hémostatiques

- Pansements

- Solutions antiseptiques

- Matériel médical (respirateur, défibrillateur, moniteur)

4. VÊTEMENTS/ ALIMENTATION

- Pulls, manteaux, pantalons, vêtement chauds

- Chaussettes, linge de corps adultes/enfants

- Produits secs qui ne nécessitent pas de cuisson ou de réchauffage

Les 61 casernes du SDIS 71 seront ouvertes au public de 9h à 13h ce samedi 12 mars. Pour toute question, les associations et les particuliers peuvent contacter la cellule départementale joignable via l’adresse mail dédiée créée par le Département de Saône-et-Loire : crise.ukraine.coordination71@saoneetloire71.fr