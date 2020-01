Les pompiers de Savoie mettront cette voiture au fond de l'eau

Savoie, France

Elle est jaune pétant pour pouvoir être repérée au fond de l'eau. Parce que c'est bien à ça qu'elle va servir : les pompiers plongeurs de la Savoie viennent de recevoir cette voiture d'entraînement, pour pouvoir s'exercer dans les conditions du réel. Cette voiture, modèle Peugeot 308, servira aux exercices sous l'eau des secouristes, simulant un véhicule tombé dans un lac ou dans un cours d'eau. Ce type d'opération arrive en moyenne quatre ou cinq fois par an en Savoie, et demande une méthode d'intervention précise et sous pression. D'où l'intérêt de pouvoir s'entraîner avec un véhicule adapté. Il reste encore quelques démarches administratives, mais d'ici six mois environ, la voiture sera placée sous l'eau, et un plongeur avec scaphandre sera a l'intérieur pour jouer le rôle d'une victime. Le but étant pour les pompiers de repérer la voiture, en extraire la victime et la remonter à la surface.

Une voiture conçue pour les entraînements

La voiture a été conçue par les apprentis du centre de formation Technopolys à La Motte-Servolex, qui ont planché deux ans sur le projet pour répondre au cahier des charges des plongeurs pompiers. Le véhicule est muni par exemple d'anneaux sur sa carrosserie pour faciliter son levage lors des exercices.La Peugeot 308 est en fait vide; il ne reste que son squelette, sa carrosserie, ses roues et son volant. Déjà pour qu'elle soit la plus légère possible - sachant qu'elle pèse quand même environ 650 kg -, mais également pour en faire un outil totalement dépollué.