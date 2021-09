Après plus de deux ans de travaux, une nouvelle caserne de pompiers a été inaugurée à Chambéry ce samedi 18 septembre. Avec le nouveau centre de secours de La Motte-Servolex, ils permettent de réorganiser le travail des pompiers dans l'agglomération, pour plus d'efficacité.

Les pompiers de Savoie se réorganisent pour des secours plus rapides

Une cérémonie d'inauguration du nouveau Centre de Secours Principal de Chambéry, ce samedi 18 septembre. Derrière ces deux ans de travaux, se cache un projet plus large : réorganiser le fonctionnement des pompiers de l'agglomération chambérienne, pour être plus efficace. En juin dernier, la caserne Sud Lac a notamment vu le jour à La Motte-Servolex, avec 25 sapeurs-pompiers professionnels et 55 volontaires.

L'objectif : plus de proximité avec les habitants, selon le commandant Karine Salavin, nommée à la tête de la caserne de Chambéry. "On a une meilleure couverture opérationnelle entre Aix-les-Bains, La Motte, Chambéry et Montmélian."

"Sur le territoire, plus le maillage est serré, plus on limite les délais d'intervention pour proposer à la population des meilleurs secours." - Commandant Karine Salavin, en charge de la caserne de Chambéry

Le nouveau Centre de Secours Principal de Chambéry accueille 70 sapeurs-pompiers professionnels et 100 volontaires. © Radio France - Coline Mollard

Les spécialités réparties entre casernes

Désormais, les spécialisations ne sont plus seulement à Chambéry, mais réparties sur l'agglomération. "Nous avons spécialisé la caserne de Sud Lac avec les problématiques de tunnels et de secours sur le lac, avec des engins porteurs d'eau en renfort", décrit le commandant Denis Stintzy, en charge des spécialités du SDIS 73. "Chambéry conserve les spécialités de risques chimiques, de feux de forêt et de secours en montagne."

Chaque année, les sapeurs-pompiers réalisent près de 28.000 interventions en Savoie et plus de 50.000 en Haute-Savoie.