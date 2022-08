Les pompiers de Vaucluse appellent les employeurs à libérer les pompiers volontaires

Les pompiers de Vaucluse appellent à leur tour à la solidarité. Comme le ministre de l'Intérieur, ils demandent à tous les employeurs de libérer les pompiers volontaires, pour aider des équipes sous tension. Cet été, les pompiers de Vaucluse doivent faire face à des départs de feu réguliers, en plus des opérations de secours quotidiennes plus nombreuses en période estivale. Et il faut ajouter les renforts vauclusiens envoyés dans d'autres départements : deux spécialistes des feux tactiques sont en Gironde et une cinquantaine d'hommes et femmes renforcent les équipes qui luttent contre les incendies dans la Drôme et en Ardèche.

"De ce fait, les effectifs des centres d’incendie et de secours vauclusiens sont sous tension, comme dans de nombreux autres SDIS", écrivent les pompiers de Vaucluse dans leur communiqué, en relayant "l'appel à tous les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires (SPV) vauclusiens, pour participer activement à renforcer notre dispositif opérationnel pour lutter contre les feux d’espaces naturels". Et pour les employeurs qui voudraient répondre à cet appel, "il suffit de confirmer votre accord à votre employé SPV pour qu’il en informe son centre de rattachement dès aujourd’hui et pour les jours à venir".