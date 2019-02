Les pompiers de Vaucluse apprennent à allumer des contre-feux

Vaucluse, France

Les pompiers de Vaucluse sont en formation sur les hauteurs de Merindol (Vaucluse). Ils apprennent à allumer le feu pour brûler la végétation du Luberon. 38 sapeurs pompiers de Vaucluse sont formés par l'Office National des Forêts aux techniques du brûlage dirigé. C'est une méthode forestière ancestrale pour entretenir les sous-bois mais les pompiers veulent s'en inspirer pour monter une cellule de feu tactique, c'est à dire de contre-feu pour limiter la progression des incendies de forêts.

Former des pompiers porte-torches pour brûler la végétation

Le commandant Pierre Augier, conseiller technique feu de forêts auprès des pompiers de Vaucluse, supervise la formation des pompiers. Il explique que "le commandant des opérations de secours va identifier des zones d'appui où on va brûler et enlever de la masse combustible. Quand le feu arrivera sur cette zone, il n'aura plus rien à brûler. Les feux vont s'attirer et diminuer en intensité. Pour créer cette cellule de feu tactique d’ici 2 à 3 ans, nous formons jusqu'à 36 pompiers brûleurs. Ces porte-torches avec une tenue spéciale pourront - même sur un feu de forêts important - venir allumer et sécuriser des zones d'intervention."