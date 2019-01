Les pompiers de Vaucluse bientôt interdits de barbe

Pour des raisons de santé et de sécurité, l'encadrement du SDIS 84 préconise à ses pompiers de se raser de près avant toute prise de poste. Cette mesure devrait devenir obligatoire d'ici l'été prochain et pourrait se généraliser aux autres SDIS.

Le Vaucluse compte 500 pompiers professionnels et 1 800 volontaires.

Sainte-Barbe, la patronne des pompiers, verrait-elle cette mesure d'un bon œil ? Les pompiers de Vaucluse ne peuvent plus venir travailler avec une barbe, même si elle n'est pas drue. Le contrôleur général de SDIS 84, Jean Yves Noisette avance des questions de santé et de sécurité.

Des recherches ont prouvé que les particules en suspension dans les fumées sont cancérogènes. Lorsqu'elles se déposent sur les poils de barbe, elles entraînent un risque accru de cancer puisqu'elles mettent plus de temps à s'échapper. La barbe empêche aussi une étanchéité parfaite avec l'appareil respiratoire isolant qui se trouve dans les casques.

Ça fait des semaines que l'encadrement du SDIS de Vaucluse sensibilise ses hommes. La barbe étant à la mode et très prisée en ce moment, les règles restent pour l'instant plus souples pour les pompiers volontaires. "Il est difficile d'appeler en urgence un pompier volontaire et de lui demander d'être rasé de près au moment où il arrive", reconnait Jean-Yves Noisette.

Mais dans quelques mois, d'ici l'été prochain avec l'ouverture de la saison des feux de forêt, une note interne devrait rendre la mesure obligatoire. A terme, elle pourrait se généraliser à tous les pompiers des autres départements.