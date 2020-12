Les pompiers de Vaucluse cherchent de bons samaritains pour sauver des vies

Les pompiers de Vaucluse lancent un appel à tous les secouristes et tous ceux qui veulent devenir des citoyens-sauveurs. En cas de malaise cardiaque, il faut intervenir dans les quatre minutes pour limiter les séquelles. Une application développée avec les pompiers de Paris permet de repérer à proximité de la victime les défibrillateurs et les citoyens inscrits sur l'application.

Quelque 930 "bons samaritains" sont déjà recensés en Vaucluse. Ils sont intervenus sur 69 accidents cardiaques. Ces bons samaritains ont sauvé des vies mais les pompiers de Vaucluse encouragent tout le monde à télécharger l'application gratuite Staying Alive pour intervenir en cas de malaise de ses collègues, sa famille ou ses proches.

Sauver davantage de Vauclusiens

Fabien Pailloux, le commandant des pompiers de Vaucluse en charge du traitement des appels d'alerte, souhaite que "la plupart des vauclusiens se mettent sur cette application. En Vaucluse, des vies ont été sauvés par ces interventions. Si on arrive à mobiliser d'autres bons samaritains, on sauverait davantage de monde." Il précise que ces citoyens-sauveurs sont mobilisables par les numéros d'urgence 15, 18 et 112.

Le commandant des pompiers ajoute que "si vous n'êtes pas formés aux gestes de secours, vous pouvez quand même intervenir pour apporter le défibrillateur auprès de la victime".

L'info en plus : le Bon Samaritain

Le Bon Samaritain est une parabole du Nouveau Testament dont se sert Jésus de Nazareth pour illustrer sa définition de l'amour du prochain. Il répond à une question qui lui est posée à propos de la règle d'or de l'Ancien Testament : "Tu aimeras ton prochain comme toi-même".

L'autre info en plus : masser comme les Bee Gees

L'application s'appelle Staying Alive car le rythme du titre des Bee Gees correspond parfaitement au rythme d'un massage cardiaque.

Les pompiers incitent chacun à s'inscrire sur l'application © Radio France - SDIS84