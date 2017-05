Les pompiers de Vaucluse font payer les interventions non urgentes

Les pompiers de Vaucluse facturent depuis mars 2017 les interventions non-urgentes pour se concentrer sur les secours aux victimes. Avec des tarifs de 100 à 700 euros, le colonel des pompiers de Vaucluse constate que le nombre d'appels et d'interventions inutiles recule d'un millier par mois.

Un appel toutes les deux minutes aux pompiers de Vaucluse mais seulement un appel sur six déclenche le départ des pompiers. Le Service d'Incendie et de Secours de Vaucluse facture désormais ces appels abusifs pour se concentrer sur les missions de secours et d'urgence. 140 euros pour détruire un nid d'insectes, assécher une cave ou ouvrir une porte. 200 à 300 euros pour sortir une personne bloquée dans un ascenseur. 500 à 700 euros de l'heure pour transporter un malade à la place d'une ambulance privée.

Depuis le mois de mars, les pompiers de Vaucluse préviennent au téléphone que l'intervention sera payante. En deux mois, le nombre d'appels a baissé d'un millier. C'est également un millier d'interventions en moins.

Une coordinatrice des ambulanciers privés de Vaucluse est installée en journée au centre de traitement des appels . Naguère, les ambulanciers effectuaient une quinzaine d’interventions en moyenne par jour, désormais ils sont sollicités pour une cinquantaine de missions quotidiennes. Et ces missions "relèvent de leur compétence" souligne Jean Yves Noisette, le colonel des pompiers de Vaucluse.

"Jamais on ne demandera à un personne coincée dans l’ascenseur de payer. C'est à l'ascensoriste de régler". Jean Yves Noisette, colonel des pompiers de Vaucluse

Moins d'interventions payantes en zone rurale en Vaucluse

Le colonel Jean Yves Noisette confie que cette facturation des appels abusifs révèle les différences de comportement des vauclusiens. Le commandant des pompiers de Vaucluse explique qu'il a "l'impression d'un assistanat plus prononcé en zone urbaine. Un tiers des interventions payantes se font sur le secteur urbain d'Avignon. A Valréas ou à Apt, nous n'avons effectué que deux interventions payantes par mois. Dans les zones rurales, les gens ont l'habitude de se débrouiller et surtout, ils connaissent leurs pompiers volontaires et savent qu'ils vont les déranger spécialement pour des missions qui relèvent du confort".