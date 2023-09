Les pompiers de Vaucluse ont un nouveau patron, le colonel Christophe Paichoux

Le colonel Christophe Paichoux vient de prendre ses fonctions de directeur départemental des Services d'incendie et de secours (Sdis) de Vaucluse. Ce père de famille de 51 ans, originaire de Bretagne, a démarré sa carrière comme pompier volontaire au Sdis d'Ille-et-Vilaine. Il arrive des Alpes-de-Haute-Provence où il occupait le même poste depuis trois ans.

Quelques jours après son arrivée, son planning est déjà bien chargé. "J'ai l'intention de rencontrer l'ensemble des personnels, d'être à leur écoute et d'identifier leurs points de préoccupation centraux avant, ensuite, de proposer des actions pour les mois à venir", expose-t-il, en citant les sujets déjà "fortement prégnants en Vaucluse", comme "les risques naturels, notamment liés aux feux de forêt ou aux inondations, qui sont en évolution constante et pas dans le bon sens, malheureusement".

Christophe Paichoux retrouve aussi la préfète, Violaine Démaret, qui était comme lui en poste dans les Alpes-de-Haute-Provence avant de rejoindre le Vaucluse . "Dans nos parcours, on se croise, sourit-il. Et il se trouve qu'à partir du moment où le poste a été vacant et que j'ai déposé ma candidature, évidemment, la préfète sous l'autorité de laquelle j'ai travaillé pendant deux ans, avait peut être un avis un peu éclairé par rapport à ce que je sais faire ou pas".