Les pompiers de Vaucluse reçus à l'Elysée

Emmanuel Macron a salué les pompiers de Vaucluse qui ont lutté contre les feux de forêt cet été, notamment à la Bastidonne. C'est la première fois que les pompiers de Vaucluse étaient reçus à l'Elysée.

Le président de la République a voulu saluer ceux qui avaient lutté contre les feux de forêts cet été, les pompiers de Vaucluse, les pompiers des Bouches du Rhône et de la Drôme. Cinq cent personnes étaient au palais de l'Elysée, dont trois cent pompiers, ainsi que des policiers, des gendarmes, des membres de la protection civile, des pilotes d'avions et d'hélicoptères, venus de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et des départements touchés par les feux de forêt cet été, essentiellement dans le Sud-Est et la Corse.

1.275 hectares de pinède avaient brûlé en juillet sur un périmètre de 19 kilomètres entre La Bastidonne et Mirabeau.

Fierté des pompiers reçus pour la première fois à l'Elysée

Le commandant des pompiers de Vaucluse Jean Yves Noisette expliquait que "d'habitude c'est le chef de l'état qui se déplace à notre rencontre. Il nous donne la fierté d'être reçu à l'Elysée. C'est un signe de reconnaissance de l'engagement des pompiers de Vaucluse et des efforts des collectivités de Vaucluse, les maires ou le conseil départemental."

Emmanuel Macron a annoncé hier l'achat pour quatre cent millions d'euros de six avions polyvalents gros porteurs pour la lutte contre les feux de forêts et les évacuations sanitaires.