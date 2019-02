Les pompiers de Vendée offrent une prime pour attirer des saisonniers expérimentés l'été

Le Service départemental d'incendie et de secours de Vendée termine vendredi 1er mars sa campagne de recrutement pour l'été. 112 saisonniers sont recherchés. Si les candidats sont nombreux, ce sont plutôt les profils les plus expérimentés qui manquent.

Vendée, France

"On a en moyenne chaque année 175 candidatures, pour 112 postes de saisonniers à remplir cette année en Vendée", résume le capitaine Matthias Vittu, responsable des ressources humaines pour le groupement de sapeurs-pompiers des Sables-d'Olonne. Le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de Vendée termine vendredi 1er mars sa campagne de recrutement pour la saison estivale, qui va de juin à septembre.

On n'a pas encore fait les comptes, mais en général on a le nombre de candidats suffisants. Là où c'est plus délicat c'est en terme de compétences sur certains postes

"On cherche des équipiers, mais aussi des chefs d'engins incendie", des profils plus expérimentés car ils nécessitent une formation ouverte aux sapeurs-pompiers qui ont environ 10 ans d'expérience.

Des indemnités revalorisées cette année

"On tombe sur des profils de gens entre 28 et 30 ans pour les plus jeunes, souvent à cet âge-là ils sont en poste dans un emploi et c'est difficile pour eux de se libérer pour toute une saison estivale", explique Matthias Vittu : "Les gens qui postulent pour les saisons chez nous sont plutôt des profils d'étudiants".

Les chefs d'engins incendie dirigent une équipe de cinq ou six sapeurs-pompiers en intervention sur un feu. Pour les recruter, "il a été décidé à partir de cette année de revaloriser de leurs indemnités à hauteur de 150€ par mois", explique le capitaine Matthias Vittu. Généralement au grade de sous-officiers, ces chefs d'équipes touchent une indemnité de 1604€ par mois.