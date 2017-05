Les pompiers des Bouches-du-Rhône de plus en plus victimes d'incivilités

Depuis le début de l'année treize agressions envers les pompiers des Bouches-du-Rhône, physiques ou verbales, ont été recensées. En 2016, il y en avait eu 41.

Les pompiers des Bouches-du-Rhône n'en peuvent plus! Ils sont de plus en plus victimes d'agressions. Depuis janvier 2017, ils dénombrent déjà treize agressions physiques ou verbales. En 2016, quarante-et-une agressions avait eu lieu.

nous sommes là pour porter secours

"On nous voit comme une force alors que nous ne sommes là que pour porter secours" s'est exprimé un pompier auprès de France Bleu Provence.

Jets de pierres et délit de fuite

Ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, un véhicule de liaison médicalisé a été percuté par une voiture au niveau de Lignane. La conductrice de la voiture, visiblement alcoolisée, a alors tenté de fuir. Le conducteur du véhicule de pompier a été blessé et une infirmière blessée.

La même nuit, une autre équipe est intervenue sur trois feux dans le secteur d'Aix-en-Provence et à Jas de Bouffan. A chaque fois les pompiers ont subi des jets de pierres.

Des formations pour savoir comment réagir

Face à ces menaces, le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Bouches du Rhône a pris des mesures. Depuis le début de l'année, des formations sont dispensées aux pompiers. Il s'agit de formations pour leur apprendre comment réagir quand une situation violente peut dégénérer.