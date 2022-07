Les pompiers des Côtes-d'Armor vendent une dizaine de leurs véhicules aux enchères

Une dizaine de véhicules du Service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor sont mises aux enchères jusqu'au 8 août. Une vente en ligne ouverte pendant quinze jours et réservée aux professionnels.

Un camion citerne feux de forêt à partir de 4 537 €, un Iveco massif à près de 10.000 euros, des Citroën Berlingo à 775 euros... Les pompiers des Côtes-d'Armor ont mis treize de leurs véhicules aux enchères jusqu'au 8 août. Une vente en ligne sur le site Agorastor réservée aux professionnels, autrement dit aux garagistes ou entreprises habilitées à vendre des véhicules.

Onze véhicules du SDIS 22 vendus pour la somme totale de 30.000 euros

Ces utilitaires sont trop vieux, certains ne roulent plus et dans tous les cas ils coûteraient trop chers à faire réparer. Avec cet argent, le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) pourra financer du matériel.

"Cela nous permet aussi de faire de la place dans le parc automobile au gré des réformes d'engins", ajoute le commandant Samuel Mousseaux, chef du groupement logistique. Les pompiers des Côtes-d'Armor avaient déjà mis aux enchères onze de leurs véhicules en mai dernier et récupéré 30.000 euros. Évidemment, ils sont tous vendus sans gyrophare !