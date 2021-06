Les pompiers des Pyrénées-Atlantiques mettent aux enchères 135 véhicules

Pour certains, ce sont des pépites. Des camions, ambulances, 4x4, ambulances, voitures, utilitaires, embarcations... 135 engins, réformés, des pompiers des Pyrénées-Atlantiques (SDIS 64) sont mis en vente aux enchères, à partir de ce venredi 25 et jusqu'au mercredi 30 juin.

Des enchères, majoritairement destinées aux professionnels (négociants, revendeurs de véhicules, mécaniciens), même si les particuliers peuvent aussi participer. Cela va de véhicules légers à 150 euros l'entrée, jusqu'à des Defender iconiques, rouges, mis à prix 3.000 euros. Certains datent même de la fin des années 1980, quand d'autres plus récents remontent aux début de la décennie.

Exclusivement sur internet

Il n’est pas rare de voir ce genre d’événement se réaliser. Acheter du matériel vendu par le SDIS est monnaie courante. Cela vient d’une volonté de donner une seconde vie à du matériel réformé. Des engins, dont on retire les équipements de lutte contre les incendies et toutes marques faisant mention des pompiers. C'est pour cela que vous pouvez être amenés à croiser sur la route certains véhicules rouges et ressemblant à des engins des soldats du feu. Certains camions sont aussi achetés pour être exposés, acheté par des collectionneurs.

Cela faisait cinq ans que le Service d'Incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques n'avait pas réalisé une telle opération. Grâce à cette vente, le SDIS 64 espère pouvoir faire entrer plusieurs dizaines de milliers d'euros dans ses caisses. Cela se passe exclusivement sur internet, via le site spécialisé du Domaine et Moniteur Live.