Les pompiers des Pyrénées-Atlantiques se préparent contre le risque incendie cet été

Rouge, orange, jaune ou vert. À chaque couleur son niveau de risque d’incendie. C’est la nouvelle "Météo des forêts" qui a fait son apparition ce vendredi - diffusée désormais tous les jours à partir de 17 heures par Météo France et dans les médias - en fonction des risques, faibles, modérées, élevées ou très élevées. Et pendant ce temps, les pompiers des Pyrénées-Atlantiques se préparent à l'arrivée de l'été, saison à haut risque. Le dispositif feux de forêts a été renforcés pour répondre aux nouveaux dangers.

Le Sdis 64 a vu son parc de camions citernes destinés à lutter contre les feux d'espaces naturels s'élargir : 27 actuellement, deux viennent d'être livrés et quatre nouveaux achetés avant d'être affectés à des casernes du département. Des engins dit "haute pression" pour la plupart, avec des tuyaux plus maniables et qui utilisent moins d'eau, "manière de s'adapter au changement climatique et à la rareté de la ressource", explique le commandant Arnaud Curutchet, en charge des feux d'espaces naturels au Sdis 64. "Parallèlement, les véhicules tout-terrains des centres de secours, ont été équipés d'équipements et matériels d'extinction pour des opérations plus rapides et précises sur le terrain".

Une des nouveautés de cette année : une convention signée avec une société d'hélicoptères basée dans les Hautes-Pyrénées, afin de pouvoir disposer d'un bombardier d'eau - en cas de besoin - rapidement, au Pays basque comme en Béarn. "En zone de montagne notamment, avec des problématiques d'accès où parfois, il faut de longues marches pour approcher les lieux du sinistre."

Parallèlement, tous les soldats du feu des Pyrénées-Atlantiques sont amenés à être formés à lutter contre ces feux de végétation. Actuellement, ils sont 400 à avoir reçu cette formation désormais inscrite dans le cursus initial. L'objectif, le double du contingent d'ici quelques années. Puis, à la manière des collègues des Pyrénées et de Méditerranée, les agents du Sdis 64 commencent aussi à découvrir la technique des feux tactiques. Aussi appelés contre-feux, ou "l'utilisation du feu pour lutter contre la progression d'un incendie. Quelque chose qu'on a commencé à utiliser en France il y a une vingtaine d'années". Cinq agents "brûleurs" sont en cours de formation, rejoints par six autres pompiers d'ici le mois de septembre.