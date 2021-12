Les pompiers catalans et des Pyrénées-Orientales étaient à Perpignan ce jeudi pour parler du projet "Cooperem". Né en 2018, ce plan de coopération transfrontalière a pour but d'harmoniser le matériel entre services, mais aussi de connaitre la méthodologie de l'autre côté de la frontière.

Coopération franco-catalane : pompiers et bombers cherchent plus d'efficacité

Ce jeudi 2 décembre, le Département des Pyrénées-Orientales a fait le point sur le projet européen "Cooperem". Un partenariat entre les pompiers des Pyrénées-Orientales et les Bombers Catalans mené depuis quatre ans qui permet d'intervenir le plus vite possible de chaque côté de la frontière.

Travailler ensemble pour intervenir rapidement

Face à la menace des feux de forêt transfrontaliers comme en 1986 (20.000 hectares) ou en juillet 2012 (13.000 hectares) qui ont mobilisé de gros moyens de secours tant catalans que français, la coopération et la coordination des secours sont indispensables. Le projet "COOPEREM" avait pour mission de permettre aux Bombers et au SDIS 66 (Service Départemental d'Incendie et de Secours des Pyrénées-Orientales) de mettre en place cette entente.

Maria Munoz est venue avec les pompiers catalans © Radio France - Nina Valette

En revanche, "il ne s'agit pas d'avoir un pompier des Pyrénées-Orientales et un Bombers derrière un tuyau", plaisante Maria Munos, avec sa tenue des soldats du feu Catalane. "Avec ce projet, la priorité était de signer un plan de secours de coopération transfrontalier, avec trois scénarios concernant le feu de forêt, le feu de structure et l'accident de circulation", ajoute le Lieutenant-colonel, Jean-Claude Commes. Pendant plusieurs mois, les casernes ont travaillées ensemble, pour mettre en place un plan d'action le cas échant.

Le lieutenant Colonel Jean Claude Commes gère la coopération entre les pompiers des deux pays © Radio France - Nina Valette

Mais les équipes ont d'abord dû faire face à des problèmes techniques. "Au niveau matériel, nous avons des normes, et nous ne pouvons pas les changer. Par contre, on peut adapter des choses. Alors, pour tous les véhicules qui sont sur les casernes qui sont proches de la frontière, nous avons acheté des raccords intermédiaires, entre le système catalan et le système français. Et inversement. Désormais, le camion qui va aller en Espagne va pouvoir se raccorder aux poteaux d'incendie sans problème", précise Jean-Claude Commes.

Grâce à nos voisins, "nous avons développé l'utilisation de la haute pression. En Espagne, ils utilisent un autre système avec de la très haute pression et l'effet est différent. Les moyens matériels sont différents, les pompes sont différentes, mais pour nous, il y a eu un gros bénéfice à travailler avec la haute pression. Donc on s'est servi de leur méthode, on a acheté des camions qui permettaient de travailler sous haute pression et on a été un des premiers départements de France à le faire. Aujourd'hui, ça se développe. C'est-à-dire qu'il y a quatre autres départements du sud de la France qui travaillent maintenant notre pression", raconte le Lieutenant-colonel du SDIS 66 avant d'ajouter, "c'est quelque chose de fantastique parce que derrière, c'est l'apprentissage des doctrines étrangères et qu'on adapte. Et eux font la même chose, un peu avec par exemple nos méthodes de gestion du commandement."