Les pompiers des Pyrénées Orientales sont rentrés de leur mission d'entraide au Chili

Début février un groupe de 85 soldats du feu français, dont 5 pompiers des Pyrénées-Orientales, avaient été envoyés en renfort auprès de leurs collègues chiliens pour lutter contre de gigantesques feux de forêt , attisés par des températures estivales records de plus de 40 degrés qui ont brûlé des centaines de milliers d'hectares pendant plus d'un mois au Chili.

Une stratégie de lutte contre les incendies très différente

Une mission riche en expérience professionnelle et humaine même si nos spécialistes en feux tactique n'ont finalement pas eu beaucoup l'occasion de mettre en pratique leur savoir-faire en raison d'une stratégie de lutte contre les incendies très différente de la nôtre, comme en témoigne le sergent Jean Baptiste Olive de la caserne de Millas:

"Chez nous dans les Pyrénées Orientales, nous utilisons classiquement des camions avec des pompes et des lances à eau pour éteindre un incendie. Mais là bas, au Chili, c'est très différent: ils n'ont pas de camions, pas de tuyaux et pas d'eau! Ils procèdent par déboisement en partant de la lisière du brûlé et en remontant vers le front de feu, à l'aide de tronçonneuses, de pelles, de pioches et de râteaux. Dés la première intervention nous sommes partis à pied, on nous a déposé en minibus au poste de commandement et nous avons dû parcourir trois kilomètres jusqu'à la zone de l'incendie! "

Des interventions bien différentes donc, de celles pratiquées dans le Roussillon, même si ces conditions "rustiques" sont en parties compensées par des moyens aériens considérables: " Les pompiers chiliens s'appuient sur des hélicoptères qui effectuent des largages d'eau, mais il en emploient bien plus que nous. C'est un ballet aérien impressionnant: nous en avons compté jusqu'à huit hélicos sur un seul chantier de feu, c'est sans comparaison avec ce qui se fait chez nous !" précise Jean Farines, adjudant à la caserne de Millas.

Les feux tactiques, une méthode peu employée au Chili

Les cinq pompiers catalans partis au Chili sont des spécialistes des feux tactiques, qui consistent à déclencher des contre-feux pour stopper la propagation des incendies. Une méthode peu pratiquée au Chili explique le sergent Xavier Boher: "Nous sommes une équipe spécialisée dans le feu tactique, donc on a voulu mettre ça en place chez eux, mais nous sommes venus en renfort, et il a fallu s'insérer dans leur dispositif, on ne peut pas imposer notre technique non plus. Au Chili les règles d'engagement ne sont pas les mêmes entre l'espace public et le domaine privé où l'on a pas le droit d'intervenir, ce sont des forestiers privés qui s'en occupent, les sapeurs pompiers n'ont pas le droit d'y pénétrer."

"L'expérience est toute autre, ils ont leurs propres méthodes et nous, les nôtres", renchérit l'Adjudant-chef Nicolas Boucheron de la caserne de Salses. "La végétation est différente la vitesse de propagation du feu aussi, et les surfaces considérées sont immenses: pour les pompiers chiliens, 150 hectares c'est un petit feu!"

Un gigantisme qui contraste avec le contexte français confirme le Lieutenant colonel Jean-Claude Commes, sous- directeur de mise en œuvre opérationnelle au sein du Sdis 66: " Il s'agit de vastes forêts, avec de très grands arbres de 30, 40 ou 50 mètres de haut, qui n'ont rien à voir avec nos pinèdes et nos forêts méditerranéennes de chênes. Au Chili, les distances sont telles qu'ils peuvent se permettre de laisser brûler des centaines d'hectares, du moment qu'il n'y pas un enjeu vital ou un enjeu industriel. Ils vont faire ce qu'on appelle chez nous "la part du feu".

Nos cinq sapeurs-pompiers vont désormais réintégrer leurs casernes respectives, riches de ces trois semaines que tous qualifient d'inoubliable sur le plan humain: " Nous avons été très bien accueillis par la population qui a été d'une gentillesse énorme, ça fait chaud au cœur de voir cela" résume l'adjudant Jean Farines. "Nous avons aussi beaucoup appris auprès de nos collègues Chiliens et Mexicains, je suis très heureux d'avoir vécu ça, cela aura vraiment été une belle expérience pour nous tous!"