Les pompiers désormais exonérés des péages sur les autoroutes gérées par Vinci en Vaucluse

Département Vaucluse, France

Les pompiers vauclusiens en intervention sont désormais exonérés des péages autoroutiers de Vinci. Le dispositif d'exonération est désormais étendue à l'ensemble des véhicules des pompiers en intervention. Ils sont dotés d'un badge de télépéage associé à la plaque d'immatriculation du véhicule.

Les exonération ne concernaient que les véhicules intervenant sur le réseau autoroutier. Elles sont désormais étendues à toutes les interventions pour des accidents ou des incendies hors du réseau autoroutier. Du moment qu'un véhicule du SDIS 84 en intervention emprunte l'autoroute, le conducteur ne paiera plus de péage. Une convention a été signée entre Vinci, le Département de Vaucluse et le Service d'Incendie et de Secours de Vaucluse.