Ce mardi matin, les pompiers du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin (Sdis 67) ont testé deux bras élévateurs articulés devant la cathédrale de Strasbourg, dont l'un de 46 mètres de haut. Ils pourraient être mis en service courant 2023.

Bientôt un bras articulé géant de plus de 40 mètres pour les pompiers du Bas-Rhin

Après l'incendie de Notre-Dame de Paris, plus question de prendre de risques... Les pompiers du Bas-Rhin veulent investir dans un bras articulé de 46 mètres à installer sur l'un de leurs camions. Un appareil impressionnant et nécessaire pour intervenir sur les monuments historiques et les bâtiments industriels. Le projet était présenté ce matin devant la cathédrale de Strasbourg.

La démonstration a eu lieu en présence de la préfète Josiane Chevalier. © Radio France - Léonie Cornet

Une vingtaine de pompiers étaient présents sur place pour tester l'engin. "Le bras élévateur est doté de moyens hydrauliques conséquents qui permettraient d'attaquer un feu de manière massive" précise le lieutenant colonel Jérôme Mutin. "De plus, sa fonction de bras articulé lui permet d'enjamber les toitures, notamment des bâtiments industriels."

Un second bras plus petit pour accéder aux centres historiques

Les pompiers du Bas-Rhin prévoient aussi d'acquérir un autre bras élévateur plus petit et plus étroit. "L'expérience nous a montré que dans certains centres historiques, comme à Ribeauvillé, Sélestat ou même Strasbourg, il est parfois difficile d'intervenir" explique le commandant Marc Oppermann.

Mais ces machines ont un coût... Compter un million d'euros pour le bras élévateur de 46 mètres, 220 000 euros pour le plus petit bras. Un investissement qui permettrait néanmoins de limiter les accidents dans les endroits difficiles d'accès. Les pompiers du Bas-Rhin pourraient obtenir les deux bras élévateurs articulés courant 2023. En France, dix départements sont déjà dotés de bras élévateurs articulés qui dépassent les 40 mètres.

