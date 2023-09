Les pompiers du Bas-Rhin se spécialisent en secours animalier : "C'est une part grandissante de notre travail"

C'est une première dans le département. Les pompiers du Bas-Rhin ont crée depuis le mois d'avril dernier une équipe de secours animalier, spécialisée dans le soin et la capture des animaux. Les besoins sont grandissants, et l'équipe va déjà être agrandie avec de nouvelles formations au mois de septembre.

Des vaches coincées dans des fossés aux boas constrictor, en passant par les cigogneaux

Leur devise : "Aussi doux que possible, aussi ferme que nécessaire". Les pompiers ont toujours secouru les animaux en difficulté, mais cette nouvelle équipe de 44 professionnels et volontaires bénéficie d'une formation approfondie d'une semaine, en plus de la formation généraliste d'une journée.

Car secourir les animaux, c'est un métier : "J'ai des collègues qui ne sont pas forcément à l'aise face à un cheval par exemple, raconte l'adjudant Cédric Foucal. Il faut savoir se maîtriser, les animaux sentent quand on a peur." Ses camarades et lui ont pu s'exercer en conditions réelles avec un chien d'attaque, un anaconda, et une immersion à la volerie des aigles de Kintzheim notamment.

L'équipe peut aussi désormais s'appuyer sur un vrai matériel spécialisé : des pinces pour attraper les serpents, des cages pour les animaux sauvages, ou des sangles de relevage pour les chevaux ou les vaches coincés dans des fossés par exemple. Car pour bien les prendre en charge, il faut toucher le moins possible les animaux : "Il y a toujours un risque de morsure, de griffure, de coup d'aile, ou de transmission de maladie", explique le pompier volontaire et expert en comportement animalier Frank Noury, qui a participé à la formation des membres de l'équipe.

Une pince pour les serpents, une autre pour les pattes de moutons : les pompiers du Bas-Rhin sont maintenant équipés. © Radio France - Alice Marot

L'intervention la plus courante ? "Les chiens, répond le capitaine Vincent Vedel, mais aussi les jeunes chevreuils en ruts ces dernières semaines qui traversent la route, et les cigogneaux." Moins saisonnier et plus insolite : "On a aussi fait un boa constrictor de 2,50 mètres coincé dans une voiture. C'est vraiment très varié !" Après leur avoir prodigué les premiers soins si nécessaire, les pompiers remettent les animaux à des associations spécialisées, à des vétérinaires ou à l'Office français de la biodiversité.

L'objectif : toucher le moins possible les animaux. © Radio France - Alice Marot

De plus en plus d'interventions

En trois mois, l'équipe a déjà fait 60 interventions et est devenue la spécialité la plus sollicitée : "C'est une part grandissante de notre travail, car il y a un vrai changement de mentalité, explique le capitaine Vincent Vedel. Quand ils trouvent un animal blessé, les gens ont d'avantage tendance à appeler les pompiers qu'il y a quelques années. Avant, personne n'appelait pour une corneille blessée." Une nouvelle sensibilité qui s'exprime aussi dans les textes : le secours aux animaux est inscrit officiellement dans le cadre d'intervention des pompiers depuis 2021.

D'autant que les animaux sont de plus en plus présents autour des villes : "Avec l'extinction des lumières la nuits, ils ont tendance à s'approcher. Ils viennent aussi chercher de l'eau pendant les périodes de sécheresse et de fortes chaleurs", note l'adjudant Cédric Foucal.

Pour répondre aux besoins, 12 nouveaux pompiers sont formés ce mois de septembre. L'équipe devrait aussi se doter d'un nouveau véhicule d'ici 2025.