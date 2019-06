Les pompiers du Calvados s'entraînent sur des feux réels

Les sapeurs pompiers de dix casernes du département s'entraînent trois jours sur des feux réels. Des exercices qu'ils pratiquent rarement faute de bâtiments dédiés. Grâce à une convention signée avec la commune d'Epron et Investir Immobilier Normandie ils testent plus d'une vingtaine de feux.

Épron, France

Bien qu'en grève depuis le 26 juin 2019 parce qu'ils sont fatigués d'être appelés pour n'importe quoi, une machine en panne, un adolescent qui refuse de faire ses devoirs et jusqu'à des dentiers coincés, les sapeurs pompiers du Calvados continuent de s'entraîner pour être parfaitement préparés à exercer leur coeur de métier , à savoir éteindre des incendies et sauver des vies. Jusqu'au 29 juin 2019, ils sont 48 soldats du feu de tout le département,qui se relaient pour participer à différents exercices d'incendie à feu réel. C'est dans l'ancien foyer Père Robert à Epron, près de Caen qu'ils s'entraînent à raison de quatre exercices le matin et entre trois et quatre l'après-midi.

Une pièce de la maison est la proie des flammes © Radio France - Carole LOUIS

Des exercices grandeur nature et à feu réel rares

explique le Lieutenant Bruno Millet qui supervise les opérations, "car on dispose de peu de logements où l'on peut allumer des feux. Cette fois c'est grâce à la convention signée entre le SDIS, la commune d'Epron et le promoteur Investir Immobilier Normandie qu'ils ont pu travailler en grandeur nature. Le foyer aujourd'hui désaffecté va être détruit dans les prochains mois avant de laisser la place à un nouveau complexe immobilier. Professionnels et bénévoles travaillent par binomes, surveillés par des équipes de sécurité et après chaque séance ils assistent à un débriefing.

Débriefing exercice © Radio France - Carole LOUIS

Parmi les stagiaires engagés Christopher Motté, qui vient de terminer sa formation initiale et qui depuis le 1er juin 2019 a rejoint la caserne d'Ifs. " Le feu réel c'est un vrai plus car son se rend vraiment compte des situations que l'on rencontre au quotidien" .

Des exercices à découvrir jusqu'au samedi 29 juin 2019 à Epron.