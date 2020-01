Les pompiers du Cher recherchent des bons samaritains

Bourges, France

667 bons samaritains se sont déjà inscrits dans le département sur cette application baptisée "Staying Alive". Le but est d'améliorer le taux de survie après un arrêt cardiaque. Il n'est que de deux à trois pour cent en France. Evidemment, il faut maîtriser les gestes de premier secours confirme le colonel Didier Marcaillou, commandant des pompiers du Cher : " Il faut être secouriste ou au moins avoir une formation d'une journée sur les gestes qui sauvent depuis moins de trois ans. Soit vous procédez à un massage cardiaque, soit vous allez chercher un défibrillateur à proximité pour, en plus du massage cardiaque, relancer le coeur."

La signature de la convention entre l'état, le conseil départemental et les sapeurs-pompiers du Cher. © Radio France - Michel Benoit

Sept fois sur dix, l'arrêt cardiaque survient devant témoin, mais moins de 20 % d'entre eux savent appliquer les gestes de premier secours. Staying Alive a donc pour but de localiser les personnes compétentes les plus proches de l'alerte pour qu'elles agissent avant l'arrivée des pompiers. Dans le Cher, les pompiers interviennent en moins de 20 minutes sur 95 % du département. C'est bien mais encore trop long en cas d'arrêt cardiaque : " C'est très utile notamment dans les zones rurales où les délais d'intervention sont plus longs. On a ainsi des chances démultipliées de sauver la victime. Chaque seconde compte en cas d'arrêt cardiaque. Si le cerveau n'est plus irrigué durant quatre minutes, on sait qu'il y aura des lésions irréversibles." Staying alive a déjà été déclenché à six reprises dans le Cher ; seize bons samaritains ont reçu une alerte sur leur portable. Une application qui fonctionne de concert avec celle du Samu, baptisée Sauv life et lancée dans le Cher à la rentrée de septembre dernier.