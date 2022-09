Les pompiers du Cher souhaitent se recentrer sur leur coeur de métier

Le Cher compte environ 1.500 pompiers volontaires et 300 pompiers professionnels. Les méga incendies en Gironde notamment cet été, ont mis en exergue l'importance de ces pompiers volontaires. Certains plaident pour une revalorisation de leur statut. A Bourges, la municipalité vient de recevoir le label Employeur partenaire du Sdis du Cher, cinq employés municipaux sont en effet pompiers volontaires et sont mis à disposition.

Dans le Cher, le directeur du Sdis souhaite aborder la réflexion sous un autre prisme. L'indemnité des pompiers volontaires :est de huit euros de l'heure d'intervention. C'est assez peu, mais pour le colonel Bruneau, directeur du Sdis du Cher, ce n'est pas la demande prioritaire. Ce que souhaitent les pompiers volontaires, selon lui, c'est être appelés sur ce qui constitue leur cœur de métier alors qu'aujourd'hui, ils sont trop souvent affectés à des interventions mineures qui ne relèvent pas forcément d'ailleurs des pompiers : "On peut être appelés pour des personnes qui souffrent juste d'une entorse ou qui se sont coupées un peu et qui n'ont pas de moyen de se déplacer à l'hôpital. Du coup, on nous appelle pour les y conduire. Mais, notre rôle fondamental n'est pas là."

Les sapeurs-pompiers sont trop souvent appelés pour des interventions qui ne relèvent pas forcément de leur missions prioritaires © Radio France - Michel Benoit

Le colonel Bruneau, arrivé avant l'été dans le Cher, veut développer l'investissement du simple citoyen dans le secours à personne : "C'était le cas autrefois, mais aujourd'hui les secours sont tellement performants que le citoyen pense qu'il n'a plus aucun rôle à jouer. C'est faux. Et d'ailleurs on le voit quand on réceptionne un appel pour un accident de la route par exemple. L'opérateur va donner à distance des gestes à faire par le citoyen et là, le citoyen ne se pose même pas la question d'intervenir. Autre exemple : le bon samaritain* qui offre la possibilité d'engager un citoyen pour secourir une personne victime d'un arrêt cardiaque. C'est quand même un geste dangereux et là non plus, on ne se pose pas la question d'engager des citoyens alors qu'on se la pose pour emmener quelqu'un à l'hôpital avec juste une entorse. On doit travailler sur tout cela."

*Le bon samaritain est une application qui permet de déclencher l'intervention de personnes préalablement inscrites, et capables de secourir rapidement notamment une victime de malaise cardiaque dans la rue.