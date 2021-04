Les pompiers du Gard engagés sur plusieurs départs de feu

Pas moins de 80 pompiers et 20 véhicules ont été mobilisés ce mardi dans le Gard pour plusieurs départs de feu à Vallabrègues, Saint-Césaire de Gauzignan et Saint-Sauveur-Camprieu. Des moyens massifs ont été engagés. Ils ont permis de limiter les surfaces brûlées. À l'origine de chaque incendie, des particuliers qui ont fait brûler des végétaux. Les pompiers rappellent qu'il est interdit de faire du feu lorsque le vent souffle au dessus de 20km/h et lorsqu'il n'a pas plu depuis 15 jours.

à lire aussi Des vents de 70 km/h dans le Gard ce week-end, appel à la plus grande vigilance