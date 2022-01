Les pompiers du Loiret mettent en garde contre les intoxications au monoxyde de carbone

Le froid revient ces jours-ci, les appareils de chauffage vont donc tourner à plein régime. C'est l'occasion pour les pompiers du Loiret d'alerter sur les dangers du monoxyde de carbone. L'an dernier dans le département, les intoxications au monoxyde de carbone ont doublé, constate chiffres en mains, le commandant Thomas Flamant du SDIS 45, le service départemental d'incendie et de secours.

Deux fois plus d'interventions en un an

"Sur l'année 2021, nous avons réalisé plus d'une cinquantaine d'interventions liées au monoxyde de carbone, celles-ci ont entrainé la prise en charge de plus de 100 personnes victimes de ces intoxications. Alors que sur les années précédentes, nous étions sur une moyenne de 25 interventions par an" explique le commandant Flamant qui insiste sur la prévention.

Le commandant des sapeurs-pompiers du Loiret Thomas Flamant - Lydie Lahaix

"Il faut que les gens comprennent qu'il est important chaque année, avant l'hiver, de faire vérifier les appareils de chauffage - chauffe-eau, chaudières au gaz, au fioul - même chose pour les cheminées, il faut penser à les faire ramoner" car le mauvais état des installations et le mauvais entretien est la cause du mal.

Bien aérer et ventiler

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique difficilement détectable. Il est inodore, incolore, insipide, c'est bien le problème les gens ne se méfient pas, insiste le commandant Flamant, qui énumère quelques règles élémentaires à respecter.

Il est important de "ne pas obstruer les aérations de son habitation pour que l'air circule correctement, il ne faut pas utiliser de groupe électrogène en intérieur, ni faire de barbecue ou de brasero chez soi, il ne faut pas non plus laisser de moteur tourner dans son garage".

Le monoxyde de carbone fait de nombreuses victimes chaque année en France - Lydie Lahaix

Si ce gaz est indétectable, il y a des symptômes qui ne trompent pas, poursuit Thomas Flamant. "Les gens ressentent des maux de tête, nausées, vomissements, vertiges, des malaises et cela peut aller jusqu'à la perte de conscience et au décès". Dès que l'on commence à percevoir ces symptômes et supposer une intoxication au monoxyde, il faut évidemment nous appeler". Autrement dit, composer le "18" ou le "112" pour prévenir les secours, mais "il faut aussi évacuer son habitation, aller à l'air libre et ventiler".

Tout le monde doit être acteur de sa propre sécurité

Le commandant Flamant ajoute une recommandation. "Nous conseillons vivement que chaque logement, que chaque famille s'équipe d'un détecteur de monoxyde de carbone, au même titre que les détecteurs de fumée, ils se trouvent très facilement dans le commerce". L'idée vraiment c'est "de préserver des vies humaines".

Posséder un détecteur de monoxyde de carbone n'est pas obligatoire mais conseillé © Radio France - Florence Beaudet

Car le monoxyde de carbone est responsable en France, chaque année, d'une centaine de décès.