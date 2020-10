Les pompiers du Loiret organisent une collecte ce dimanche pour les sinistrés du sud de la France

" On ne les oublie pas !" Deux semaines après les inondations qui ont touché les Alpes Maritimes, l'Union départementale des Sapeurs pompiers du Loiret organise ce dimanche une collecte pour les sinistrés. " Il y avait des collègues ici et là qui avaient envie d'agir" explique Michel Gougou, le Président de l'UDSP, " On a décidé justement de tout centraliser pour faire un seul envoi avec un ou plusieurs semi remorques. Ce sera en fonction de ce que l'on récupère".

Le Capitaine Michel Gougou, président de l'Union des sapeurs-pompier du Loiret © Radio France - Cyrille Ardaud

En priorité : des produits alimentaires, des fournitures scolaires et des tronçonneuses

Pour organiser cette collecte, les 87 casernes de pompiers du Loiret tiendront des permanences ce matin de 9H à 13H. Chacun pourra venir déposer ses dons en respectant bien sûr les gestes barrières et le port du masque. Les pompiers du Loiret, en lien avec leurs collègues des Alpes Maritimes, ont établi une liste de ce qui manque le plus aux sinistrés. "Les besoins évoluent très vite" explique Michel Gougou, " au début, c'était beaucoup d'alimentaire. Maintenant, on est aussi sur les habits. Il manque aussi des fournitures scolaires. Et puis, il y a encore des arbres et des troncs partout et sur place, ils n'ont pas assez de matériel pour dégager. Alors, si on trouve des tronçonneuses, on leur enverra.

La solidarité aussi entre pompiers

A côté de cette collecte grand public, les pompiers de l'ensemble de la Région Centre Val de Loire vont aussi envoyer 10.000 euros à leurs collègues- pompiers qui ont eux-mêmes été sinistrés.