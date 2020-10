Les pompiers du Puy-de-Dôme se mobilisent après le passage de la tempête Alex dans les Alpes Maritimes

Dix jours après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme se mobilisent afin d'apporter un peu de soutien logistique et moral aux nombreux sinistrés.

D'abord, et en lien avec les eaux de Volvic, ils ont envoyé deux camions chargés de bouteilles d'eau direction le département sinistré. Le premier poids lourd est parti jeudi, chargé de 24 palettes, soit 24.000 litres d'eau. Le second part ce lundi matin et arrivera mardi. "Sur place l'eau courante est loin d'être rétablie partout. il faudra sans doute plusieurs semaines d'ailleurs pour retrouver l'eau du robinet à certains endroits et l'eau est importante aussi pour manger, pour l'hygiène aussi", explique le capitaine Jean-François Barili, président l'Union départementale des sapeurs-pompiers (UDSP) 63.

Deux camions d'eau

Selon les retours qu'ils auront dans les prochaines semaines, et les besoins dans les Alpes-Maritimes, les eaux du Mont-Dore sont aussi prêtes à engager deux nouveaux camions avec les pompiers puydomois.

Le capitaine Jean-François Barili, président de l'UDSP 63 © Radio France - Stéphane Garcia

Parallèlement, les pompiers du Puy de Dôme ont décidé de lancer une cagnotte pour récolter des fonds. De l'argent, au plus vite, c'est ce qui est le plus pratique explique le capitaine Jean-François Barili. "Aujourd’hui sur place, ils n’ont pas encore listé ce dont ils ont besoin. Si c’est des habits, de la nourriture, du matériel… Les gens ont tout perdu, leur maison et ce qu’il y avait dedans. Ça ne sert donc à rien d’envoyer de l’électroménager ou autre chose et c’est pour ça que l’argent sera plus utilise, quand ils pourront l’utiliser."

Une cagnotte aussi

De l'argent collecté dès à présent dans les centres de secours par l’UDSP (voir plus bas) et jusqu'à fin novembre. Le total de la somme sera ensuite adressé aux pompiers des Alpes Maritimes. "Ce sont les pompiers du 06 qui gèreront à qui sera distribué cet argent. Aux personnes sinistrées, aux mairies, selon les urgences, etc. Nous leur faisons confiance et parce qu’ils sont sur place, ils sont les plus aptes à juger de ça."

Des pompiers secoués par la disparition de deux de leur frères d'armes. Un corps a pour l'heure était retrouvé sur place, celui du capitaine Bruno Kohlhuber. Il avait 49 ans. "Indirectement, nous nous connaissons tous. Nous sommes 250.000 pompiers partout en France, volontaires et professionnels. Nous faisons tous partie de la même famille. En ce sens, c’est toujours difficile de perdre un collègue, même si on se trouve à 500 kilomètres."

Alors les pompiers du Puy-de-Dôme espèrent mobiliser un maximum de personnes, et le plus rapidement possible au soutien de toutes les victimes de la tempête qui fait état pour l'heure de six personnes mortes.

Infos pratiques pour participer

L'opération dure jusqu'à fin novembre. Pour donner, il suffit de transmettre un chèque dans un des centres de secours du Puy-de-Dôme. Chèque adressé à "l'Union départementale des sapeurs-pompiers, UDSP 63, Solidarité tempête Alex".