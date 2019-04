Les pompiers du Puy-de-Dôme viennent de créer leur unité drone

L'utilisation des drones lors d'interventions des pompiers a été mis en lumière lors de l'incendie de Notre Dame. Le Service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme (Sdis 63) vient de créer son unité dédiée aux drones cette année. Elle est actuellement l’une des seules de la région.

Clermont-Ferrand, France

L'unité drone existe au SDIS du Puy-de-Dôme depuis le 1er janvier 2019. La réflexion s'est faite au cours de l'année 2018, sous l'impulsion du capitaine François Vogel. Sapeur-pompier mais aussi pilote et instructeur d'avion, il a été à la pointe pour créer cette unité, depuis son arrivée dans le Puy-de-Dôme en 2017. Depuis, 7 télépilotes ont été formés à ce type d'engins, dont plusieurs sont pilotes d'avions et d'ULM.

5 à 6 interventions depuis le début de l'année

Les sapeurs-pompiers sont intervenus sur le terrain avec leurs drones pour des feux de végétation ou de forêt comme à Durtol ou Saint-André-Le-Coq. Ils ont aussi été mobilisés lors de l'incendie du centre Pomel à Issoire le 5 janvier dernier. "A Durtol, les accès étaient délicats. On a mis le drone en vol à une centaine de mètres de hauteur. Cela nous a permis de voir que le feu était localisé sous une ligne à haute-tension. Donc, on a pu envoyer les moyens là ou il fallait" explique le capitaine François Vogel. Plus rarement, un drone a pu être utilisé pour la recherche de personnes disparues, mais il n'a pas donné de résultats convaincants.

Le SDIS possède 4 drones, dont un avec une caméra thermique dans leur flotte. Ils peuvent être engagés sous la responsabilité d'un COS (Commandant des Opérations de Secours), ou par anticipation du CODIS (Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours). Un ou deux télépilotes peuvent être engagés selon la difficulté de l'intervention. "En une minute, le drone peut être opérationnel" explique le capitaine François Vogel. Les premiers retours ont été très positifs, notamment dans l'intervention au centre Pomel. "On a pu repérer les points chauds", notamment au niveau de la toiture, où le feu brûlait.

Une autorisation particulière de la part de la préfecture

Les drones ne sont pas qu'un simple gadget. "Ca devient un outil de travail" selon le capitaine Vogel, qui souligne cependant que l'utilisation de ce matériel technologique est soumis à un encadrement strict. Le SDIS 63 a élaboré un manuel d’activités particulières, où l'on retrouve les machines utilisées et les pilotes autorisés. Le SDIS a réalisé deux protocoles opérationnels avec la préfecture du Puy- de-Dôme et le centre de contrôle d’approche de Clermont-Ferrand. Pour piloter un drone, depuis le 1er juillet 2018, il faut être titulaire d’un certificat de télépilote, délivré après avoir réussi un examen théorique. Il faut aussi être détenteur d’une déclaration de niveau de compétence (DNC). Le Sdis 63 s’est également enregistré auprès de la direction générale de l’aviation civile et a déclaré son activité comme opérateur de drone.

Le SDIS 63 forme également des télépilotes à l'utilisation de drones dans le milieu professionnel. "A terme, l'unité va être amenée à se développer. Deux à trois personnes se préparent actuellement à l'examen théorique. On les formera ensuite en interne" indique le capitaine François Vogel.

Sur l'écran du commandant des opérations sont indiqués les points où le feu subsiste - © SDIS 63

"Nous avons eu des plus-values à l'utilisation de drones, pour compléter notre action" note le lieutenant-colonel Christian Rodier, chef du pôle opération prévention et du groupement mise en oeuvre opérationnelle au SDIS 63. Mais il faut qu'ils soient utilisés à bon escient. "Il faut être prudent dans leur emploi , de manière qu'ils apportent vraiment du positif dans les missions d'urgence."