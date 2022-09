Les pompiers du Sappey-en-Chartreuse ouvrent les portes de leur caserne pour susciter des vocations

50.000 pompiers volontaires de plus d'ici 2027, c'est ce qu'a demandé la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France après les incendies qui ont mobilisés des milliers de pompiers un peu partout dans le pays et aussi en Isère avec l'incendie de Voreppe début août. Si les pompiers volontaires représentent la grande majorité des effectifs en France, ce n'est pas facile de recruter. Au Sappey-en-Chartreuse, les sapeur-pompiers volontaires qui assurent le fonctionnement de la caserne sans professionnels ont organisé des portes-ouvertes ce samedi pour tenter de créer des vocations.

Les enfants regardent avec attention les manipulations des pompiers du Sappey-en-Chartreuse. © Radio France - Noémie Philippot

Ils sont 16 alors qu'il faudrait dans l'idéal être 20 pour bien répartir le travail. Mais dans le public, de nombreux enfants semblent prêts à les rejoindre dans quelques années, Nathan en tête. "Je vois une scène en direct des pompiers en train d'éteindre un feu, ils sont en train d'entrer dans l'immeuble" décrit le garçon de 9 ans. Sa maman lui a demandé d'enfiler son costume de pompier avant de prendre la route depuis Seyssinet pour l'occasion, en lui faisant la surprise. "Moi, je veux être pompier volontaire pour sauver des gens, pour que ma mère soit fière de moi. Ça m'intéresse parce que je vois des camions en action que j'ai presque jamais vu, et il y a la grande échelle !"

A 9 ans, Nathan a hâte de pouvoir rejoindre les Jeunes Sapeurs-Pompiers lorsqu'il en aura 12. © Radio France - Noémie Philippot

Avoir l'esprit d'équipe et respecter son engaement

Beaucoup d'autres enfants sont tentés. "C'est beau de sauver des gens, c'est quelques chose qui aide" commente un autre enfant, suivi par son ami. "Quand j'étais petit, je voulais toujours être pompier ! Peut-être volontaire, mais c'est un honneur d'être pompier !" C'est aussi un investissement avec des gardes, des formations et bien sûr les secours. La base, c'est "l'esprit d'équipe" souligne le lieutenant Christian Jail, chef de la caserne du Sappey. Il faut aussi être "quelqu'un de sportif" sans pour autant être sportif de haut niveau et être "sérieux, qui respecte son engagement".

Plus on pratique ce métier, plus on a envie de partir en intervention

L'équipe assure 100 à 120 interventions par an. Etienne Jail va avoir 21 ans. Pompier volontaire depuis presque cinq ans comme son père, le chef de caserne, et son arrière grand-père, il a un message pour convaincre celles et ceux qui hésiteraient à se lancer. "C'est une belle aventure avec des belles rencontres" en caserne ou en intervention. "Il faut s'accrocher parce que c'est des interventions qui peuvent être difficiles à vivre."

La grande échelle a impressionné le public. © Radio France - Noémie Philippot

Pour ce jeune homme qui aimerait devenir pompier professionnel, "plus on pratique ce métier, plus on a envie de partir en intervention. On a envie de se former à de nouvelles choses, c'est un métier qui peut être très diversifié" entre les secours à la personnes, les incendies et dans lequel "on apprend aussi beaucoup sur soi."

Sur cette caserne, les sapeurs-pompiers volontaires restent pour la plupart deux ans en moyenne alors avec cette journée, l'équipe veut anticiper les prochains départs. Pour devenir pompier-volontaire, il faut suivre cinq semaines de formation initiale réparties sur un ou deux ans