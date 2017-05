Grève des pompiers du SDIS de Moselle le 1er juin

Les pompiers de Moselle sont très en colère. Et sont à bout. Mercredi soir, ils ont tagué leurs camions pour protester contre les nouveaux projets de la direction et la baisse d'effectifs qui ne cesse depuis des années, sans solution...

Les pompiers de Metz ont inscrit en grand leurs revendications mercredi soir sur leurs engins. Ils dénoncent des économies de fonctionnement, en supprimant par exemple des équipes de nuit. Mais ces camions tagués n'ont pas du tout plus à la direction selon Jean-Philippe Parrella, délégué CGT des Sapeurs Pompiers de Moselle. Et la réaction de sa hiérarchie l'a scandalisé : "Le directeur adjoint est venu au centre de secours et a décidé de ne pas faire sortir les camions donc il a tout simplement mis le centre de secours indisponible. C'est la première fois en France et c'est inadmissible. Les sapeurs pompiers étaient présents au centre de secours, ils se sont vus refuser de partir en intervention. On les a empêché de faire leur travail. Et donc l'égo de certains cadres a plus de force que le service public."

Tags de pompiers en colères à Metz - SDIS 17

Diminuer les effectifs de nuit

Actuellement, selon la CGT, la direction veut changer le fonctionnement des équipes de nuit. Ce ne sera plus des équipes par centre de secours mais par bassin de population. Cela permettrait donc de baisser le nombre de sapeurs pompiers professionnels. Cette problématique met en danger la santé et la sécurité des Mosellans, selon les syndicats. Mais elle touche aussi celle des sapeurs pompiers : 'La où il y a les plus grosses interventions, c'est la nuit. Ce sont les plus dangereuses explique Jean-Philippe Parrella, quand on aura besoin d'un fourgon d'incendie en renfort, on attendra 20 à 25 minutes de plus."

Tags des pompiers sur les camions du centre de secours de Metz - SDIS 17

Déléguer des secteurs aux pompiers volontaires

La direction veut diminuer les effectifs par tous les moyens selon Patrick Ludwiczak, représentant CFDT de Moselle, pompier au centre de secours de Thionville. Il dénonce un changement de secteur pour faire moins de sortie : "Pour éviter l'embauche, sur le secteur de Thionville, on a retiré des engins au centre de secours et on a retiré du secteur. Le tout afin d'éviter de mettre du personnel, on diminue le nombre d'interventions." Le pompier professionnel donne l'exemple de la commune de Terville, située à 2km de la caserne de Thionville : "Aujourd'hui, on s'est vu retirer ce secteur de secours à la personne au profil d'une commune défendue par des sapeurs pompiers volontaires. Mais ils ne sont pas toujours au centre de secours et ils sont situés à plus de 10km. Avant, on pouvait arriver en 4 minutes, il faudra compter un délais de presque 20 minutes maintenant."

Les sapeurs pompiers professionnels ont tracté ce vendredi dans les rues de Metz pour expliquer leur situation et le préavis de grève prévu le 1er juin. Et ils comptent tracter tout ce week-end.