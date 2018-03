Belfort, France

Entre voisins, on se serre les coudes. Les pompiers suisses et terrifortains ont décidé de renforcer leur collaboration, avec la signature d'un premier avenant à la convention de coopération transfrontalière. Les deux effectifs travaillent déjà ensemble dans le cadre de cette convention depuis 2008, mais les points pratiques de cette collaboration ont été fixés ce lundi. Il s'agit notamment de détailler le matériel d'intervention partagé, ainsi que les formations nécessaires.

Une collaboration historique

Cela fait bien longtemps que les pompiers, des deux côtés de la frontière, travaillent ensemble.

"Historiquement, les pompiers de Delle et de Boncourt avaient déjà des échanges permanents, d'un côté et de l'autre de la frontière. - Stéphane Helleu, directeur du SDIS 90

"Cette coopération existe depuis longtemps. Quand le service d'incendie et de secours s'est étoffé dans le Territoire de Belfort, et qu'il est passé au niveau départemental, on a eu une évolution côté suisse, ce qui fait qu'on s'est dit qu'il fallait étendre cette coopération" détaille Stéphane Helleu, directeur du Service départemental de sécurité incendie secours (SDIS) dans le Territoire de Belfort.

Les représentants du département du Territoire de Belfort et du canton du Jura entérinent les aspects pratiques de la coopération transfrontalière © Radio France - Manon Klein

Plusieurs avantages

Les pompiers suisses et terrifortains trouvent plusieurs avantages à cette collaboration. Pour Damien Sheder, responsable de la protection des populations dans le canton suisse du Jura, cela permet notamment aux deux effectifs de se connaître, pour pouvoir être plus efficace ensemble, au moment des interventions.

"On gagne du temps, de l'efficacité" - Damien Sheder, responsable de la protection des populations dans le canton du Jura

Pour Stéphane Helleu, du SDIS 90, intervenir de l'autre côté de la frontière, c'est aussi du bon sens : "A Delle, ville frontière, on une caserne importante (...) Si on la privait d'intervention côté suisse, on la priverait de la moitié de son rayon potentiel d'intervention. Et ça serait dommage, car côté suisse, la caserne équivalente est beaucoup plus loin, puisqu'elle est à Porrentruy"

Des formations aux interventions dans les tunnels

Dans le cadre de cette convention de coopération, les pompiers du Territoire de Belfort sont formés aux interventions... dans les tunnels ! Et oui, nos voisins suisses possèdent en effet de nombreux tunnels, et notamment des tunnels autoroutiers. Dans le cadre de la convention de coopération transfrontalière, nos voisins suisses vont également prêter du matériel aux pompiers terrifortains. Notamment un ventilateur grand débit, adapté aux tunnels.

Les pompiers du Territoire de Belfort simulent une intervention dans le tunnel de Bure, en Suisse © Maxppp - Lionel Vadam

Les pompiers du Territoire de Belfort peuvent intervenir sur l'autoroute A16 (autoroute Transjurane), dans le sens France - Berne, et en particulier au niveau des tunnels autoroutiers du Neu-Bois et de Bure.

Depuis 2006, les sapeurs pompiers du terrifortains sont intervenus 37 fois en Suisse. Leurs collègues suisses, eux, n'ont pas encore eu l'occasion d'intervenir dans le Territoire de Belfort.