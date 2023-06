Les pompiers du Var cherchent, eux aussi, à économiser l'eau

Avec la sécheresse grandissante et les risques de feux de forêt à venir, les pompiers réfléchissent comme de nombreux Provençaux à réduire leur consommation en eau. Plusieurs pistes sont étudiées comme l'installation de points d'eau non potable à plusieurs endroits du département, le recours plus régulier aux "feux tactiques" ou encore, à terme, le changement de matériel et notamment des lances à incendie.

ⓘ Publicité

"C'est une problématique que nous sommes obligés de prendre en compte car si les phénomènes actuels perdurent, nous allons droit dans le mur... d'autant qu'en France les secours sont alimentés par le réseau d'eau potable" indique le contrôleur général Eric Grohin, directeur départemental du Services d'Incendie et de Secours du Var (SDIS 83).

14.000 litres en 12 minutes

Et il poursuit : "Pour vous donner un exemple, un groupe feux de forêt consomme 14.000 litres d'eau en 12 minutes... soit l'équivalent de la consommation d'un Français sur trois mois. Et quand vous savez que sur un feu comme celui de Gonfaron, nous avions 80 groupes mobilisés, je vous laisse faire le calcul (1.120.000 litres en 12 min NDLR)"

Si les pompiers ont déjà l'habitude de transporter de l'eau non potable dans des bâches par exemple via la technique du "transport d'eau", "il faut que nous allions encore plus loin" dit le patron des pompiers du Var. "Il faut également qu'on utilise plus souvent les "feux tactiques" : c'est-à-dire allumer un autre foyer devant celui qu'on est en train de combattre pour que les flammes n'aient plus de combustible".

Les pompiers pourraient également faire appel à la méthode de "déforestation", souvent utilisée aux Etats-Unis, à savoir engager des bulldozers ou des personnes qui débroussailleraient avant l'arrivée du feu.

" Ce sont des techniques que nous employons lorsque nous manquons de moyens ou lorsque le feu est très important. Mais il va falloir les mettre encore un peu plus en avant pour éviter de puiser dans l'eau potable" ajoute Eric Grohin.

Autre option étudiée actuellement par les pompiers du Var : changer les lances actuelles pour des lances à haute-pression qui consomment moins d'eau. "Nous nous renseignons sur le matériel de nos collègues espagnols. Mais tout cela a un coût très élevé" précise le directeur du SDIS 83. En France d'autres Services d'incendies et de secours testent des prototypes de lances à incendie qui consomment 6 à 8 fois moins d’eau que le matériel actuel.