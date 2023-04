Les pompiers du Var s'équipent avant l'été

Alors que la sécheresse inquiète de plus en plus, les pompiers du Var ont reçu des moyens matériels et humains cette semaine pour être prêts à passer l'été.

Neuf engins supplémentaires sont déployés dans les casernes du Var pour lutter contre les incendies © Maxppp - Valerie Le Parc Il n'y a plus d'été sans feu. Alors qu'un incendie a ravagé les Pyrénées-Orientales , 930 hectares parcourus, le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Var (SDIS 83) s'équipe. Les pompiers varois ont reçu neuf nouveaux engins en début de semaine, pour un coût total dépassant les deux millions d'euros. Il s'agit de cinq camions-citernes Forestiers Moyens (CCFM) et de quatre Fourgons Pompe-Tonne (FPT), pouvant contenir jusqu'à 4.000 litres d'eau. Douze sapeurs-pompiers en formation Les engins seront répartis dans différentes casernes à travers le département. En plus, douze sapeurs-pompiers volontaires sont actuellement en formation, pour devenir professionnels et intégrer les effectifs des pompiers du Var avant le début de la saison estivale. Le ministère de l'Intérieur, par la voix du préfet du Var, Evence Richard, a également fait des annonces. 21 colonnes de renforts seront déployées en cas de besoin, deux avions Dash et leur réservoir de 10.000 litres, viendront grossir les rangs de la sécurité civile. En plus des huit Dash, dix hélicoptères bombardiers d'eau et quatre avions bombardiers d'eau seront loués avant l'été pour lutter contre d'éventuels incendies en France.