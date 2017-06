Les pompiers étaient à l'honneur samedi à Gournay-en-Bray pour leur journée nationale

Samedi, c'était la journée nationale des sapeurs-pompiers. Partout en France plusieurs cérémonies étaient organisées. A Gournay-en-Bray, à l'est de la Seine-Maritime, la préfète de Normandie Fabienne Buccio était présente. Discours, médailles et dépôts de gerbes, mais aussi baptême des "Propulsés".

Samedi les pompiers étaient à l'honneur pour leur journée nationale. Partout en France, des cérémonies étaient organisées. A Paris, les pompiers ont défilé sur les Champs-Elysées. L' occassion de rendre hommage aux soldats du feu. A Gournay-en-Bray (à l'est de la Seine-Maritime), les pompiers étaient également à l'honneur : une cérémonie avait lieu Place d'Armes, en présence de la Préfète de Seine-Maritime Fabienne Buccio et des habitants qui ont fait le déplacement. Médailles, dépôt de gerbes et discours... Mais aussi baptême des "Propulsés".

Les propulsés ce sont eux : 22 recrues âgées de 20 à 25 ans qui ne sont plus pompiers volontaires mais professionnels. Ils ont attendu quatre ans avant de pouvoir atteindre leur objectif. © Radio France - Comte Kathleen

Tous ont passé le concours en 2013. Certains étaient déjà pompiers volontaires avant. Depuis 2013, ils attendent de devenir pompiers professionnels. C'est désormais chose faite. Les trois mois et demi d'entraînement au sein des "Propulsés" étaient la dernière étape. Dans quelques semaines ils seront affectés à leur nouvelle caserne. Dans le groupe une seule fille : Manon, 23 ans.

Pendant la cérémonie, debout, en rangs bien droits, les "propulsés" sont passés en revue et salués. Avant de défiler dans les rues de Gournay-en-Bray.

Les "Propulsés" défilent en chantant dans les rues de Gournay-en-Bray direction le centre d'incendie et de secours. © Radio France - Kathleen Comte

Plusieurs officiels pendant la cérémonie : la préfète de Normandie Fabienne Buccio, du colonel Jean-Yves Lagalle directeur départemental du SDIS de Seine-Maritime mais aussi du maire de la commune. © Radio France - Comte Kathleen

La Seine-Maritime compte environ 2 700 pompiers volontaires et près de 900 professionnels.