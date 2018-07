Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Haute-Savoie dispose désormais d’un sonar. Cet appareil servira lors des opérations de recherche de personne noyée dans les lacs d’Annecy et du Léman.

Haute-Savoie, France

Cela faisait des années qu’ils attendaient cet équipement. Les pompiers haut-savoyards ont acquis un sonar utilisable jusqu’à 80m de profondeur. Cet appareil sera utilisé lors des opérations de recherche de noyés dans les lacs d’Annecy et du Léman. "Il va nous permettre de localiser le plus rapidement possible les victimes", explique le colonel Vincent Honoré du SDIS 74. "Il va également faire gagner du temps à nos plongeurs et éviter des plongées compliquées à plus de 50m de profondeur où la visibilité est difficile et où la température est assez froide."

Ce sonar sera utilisé prioritairement en phase de secours pour localiser le plus rapidement possible les victimes." - Colonel Vincent Honoré, SDIS 74

