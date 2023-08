Les pompiers haut-viennois et corréziens vont pouvoir renforcer leurs moyens de lutte contre les feux de forêt

Les pompiers de la Haute-Vienne et de la Corrèze vont pouvoir se munir de nouveaux véhicules pour lutter contre les feux de forêts.

Alors que de violents feux de forêts ont sévi sur toute la France en 2022, le ministère de l'Intérieur a annoncé ce jeudi 24 août que des fonds seraient débloqués pour permettre aux services d'incendie et de secours de renforcer leurs moyens. La Corrèze et la Haute-Vienne vont respectivement toucher une enveloppe d'1,251 millions d'euros, et de 435 000 euros.

De nouveaux moyens contre les feux de forêt

Avec cette somme, les pompiers corréziens vont se munir de huit nouveaux camions pour lutter contre les incendies.

En Haute-Vienne, les casernes vont pouvoir s'équiper trois autres véhicules. Au total, les subventions annoncées par le gouvernement s'élèvent à 150 millions d'euros sur tout le territoire. Plus de 1 100 véhicules de lutte contre les feux de forêts seront ainsi acquis en France.