Yonne : les pompiers icaunais sur le front le jour de Noël

Le jour de Noël est pour beaucoup synonyme de repos et de retrouvailles en famille. Mais pour certains, le travail continue. C'est le cas des pompiers qui, bien-sûr, interviennent toute la journée.

Le jour de Noël est férié, on passe la journée à se reposer, parfois avec nos proches. Mais certains d'entre nous n'ont pas cette chance ; c'est le cas des pompiers.

Une journée calme

Le jour de Noël n'est pas une journée particulièrement chargée pour les pompiers du Centre du Traitement de l'alerte. En moyenne, les opérateurs doivent traiter 85 appels durant cette journée, contre plus de 200 un jour normal.

"Habituellement ça n'arrête pas. Là, on nous appelle surtout pour des affaires courantes, donc du secours à la personne" explique le lieutenant Stéphane Guidoux, chef de salle.

Lieutenant Guidoux Copier

Parfois un événement peut tout chambouler

En ce jour de Noël, les affaires sont plutôt calmes, "et c'est tant mieux" plaisante Fabien Da Silva, opérateur du centre.

"Là par exemple, j'ai quelqu'un de Tonnerre qui nous appelle parce qu'une personne âgée du foyer à eu un coup de chaud. Mais c'est très courant les journées de Noël, où la nourriture est plus abondante. On transfère l'appel au SAMU, qui décide si oui ou non ils interviendront" explique-t-il.

Une journée pas comme les autres Copier

En plein milieu de l'après-midi, un appel vient mettre un peu de sel dans les activités au ralenti. "On a une personne disparue dans le sénonais. On a dû envoyer un maître chien sur place. On travaille avec la police en même temps" explique Stéphane Guidoux.

Sur toute la journée du 25 décembre, environ 500 pompiers sont mobilisés sur tout le département, un chiffre égal aux autres jours.