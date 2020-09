Les pompiers luttent contre un incendie dans l'Estérel, sur les hauteurs de Mandelieu

Soixante pompiers, 40 des Alpes-Maritimes et 20 du Var, luttent ce vendredi contre un feu de forêt sur la commune de Mandelieu-la-Napoule, à proximité de la piste des œufs de Bouc. Un hectare de pinède est déjà parti en fumée. Le fort vent d'ouest complique la tâche des sapeurs-pompiers.

Les pompiers des Alpes-Maritimes luttent depuis 6h ce vendredi matin contre un feu de forêt sur la commune de Mandelieu à proximité de la piste des œufs de Bouc. "Le feu est activé par un fort vent d'ouest sur zone" précisent les soldats du feu. Les flammes se situent sur une zone inaccessible.

Un hélicoptère bombardier d'eau des Alpes-Maritimes et un du Var sont également mobilisés. Le feu a déjà parcouru un hectare. Les pompiers sont au contact du feu.

Météo France a placé les Alpes-Maritimes et le Var en vigilance jaune aux vents violents. Bulletin valable ces vendredi et samedi. Le vent de nord-ouest déjà établi en journée à 80-90 km/h sur le Pays de Fayence s'étend ce vendredi après-midi et en soirée sur une grande moitié est du département, puis se renforcera dans la nuit.