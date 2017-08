Les pompiers recrutent pour surveiller les plages de Seine-Maritime

La saison n'est pas terminée que les pompiers de Seine-Maritime lancent d'ores et déjà un appel à candidatures pour surveiller les plages du département l'été prochain.

Le long de ses 140 kilomètres de côtes, la Seine-Maritime compte 21 plages. Seulement, elle ne compte que trop peu de sapeurs-pompiers volontaires saisonniers pour les surveiller. Ainsi, et alors que la saison bat son plein, le SDIS 76 lance d'ores et déjà un appel à candidatures pour l'été prochain. Les volontaires sont invités à postuler et à effectuer une pré-inscription en ligne, jusqu'au 17 septembre 2017. Ils pourront, si leur candidature est retenue, prétendre à devenir chef de poste / d’équipier ou surveillant des baignades et des activités nautiques.

Explications du lieutenant Stéphane Cadinot, en charge des 21 plages de notre littoral. Il est au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :

Malgré les conditions météo peu favorables, l'activité ne manque pas pour les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime, depuis le début de la saison. Sur la plage d'Etretat par exemple, une dizaine de personnes ont ainsi été assistées pour sortir de l'eau, et une trentaine de "petits soins" ont été prodigués. Au total, 150 sapeurs-pompiers (professionnels, volontaires, saisonniers) interviennent sur les plages seinomarines, cet été.