Isère : des pompiers saisonniers en renfort chaque été face à l'afflux de touristes dans les massifs

Ils sont là pendant les vacances d'hiver, mais aussi d'été. En Isère, les équipes de pompiers sont renforcées par des saisonniers en juillet et en août. Au total, 49 sapeurs-pompiers volontaires sont répartis dans les casernes de l'Alpe d'Huez, des Deux Alpes, du Bourg-d'Oisans et du Vercors.

Des interventions pour des chutes en rando ou à vélo

Aux Deux Alpes, cet été, les pompiers interviennent en moyenne deux fois par jour. Ces chiffres sont sensiblement les mêmes que l'an passé. Mais l'été, les interventions sont "vraiment axées sur les accidents de sports de loisirs : parapente, VTT, etc., explique le Capitaine Pierre Campayo. C'est complètement différent, on fait beaucoup plus de traumatologie que l'hiver."

Certaines interventions peuvent être plus graves, mais elles restent globalement rares. Les renforts restent toutefois importants, pour le Capitaine : "Aux Deux-Alpes, on passe de 2.000 habitants à 30.000 pendant les périodes touristiques. Actuellement, on est à un taux de remplissage de 70%, donc on a besoin de ces saisonniers, comme dans le reste de la France, pour pouvoir réaliser toutes les interventions pendant ces périodes de vacances."

Véhicule ultraléger tout terrain des Deux Alpes, propre aux interventions en montagne. © Radio France - Emma Saulzet

Des étudiants

Parmi les saisonniers, beaucoup sont des étudiants. C'est le cas de Matthieu Lacroix, 21 ans. Ce sapeur-pompier volontaire a quitté sa caserne à Saint-Jean-de-Bournay, dans le Nord-Isère, pour poser ses valises aux Deux-Alpes : "Ce qui change, c'est le contexte d'intervention et le matériel qu'on utilise, raconte le pompier volontaire. Ici, quand quelqu'un se casse une cheville sur une piste de VTT, il faut monter avec une ambulance qui est adaptée, ou avec un véhicule ultraléger tout terrain. Il faut aussi plus marcher, réfléchir au dénivelé, à la manière dont on va aborder l'intervention. C'est surtout ça qui est intéressant." Le saisonnier, étudiant en BTS gestion/protection de la nature, compte rester pompier volontaire. Mais pourquoi pas, un jour, devenir professionnel.