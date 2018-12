Les pompiers sarthois en grève pour obtenir plus d'effectifs

Les syndicats SUD et CGT des sapeurs-pompiers ont déposé un préavis de grève à partir de ce lundi, jusqu'au 7 janvier. Ils réclament plus d'effectifs pour faire face au nombre d'interventions en hausse.

Sarthe, France

Depuis 2011, le nombre de pompiers professionnels sarthois est resté stable. Le nombre d'interventions, lui, "est passé de 16.400 environ en juillet 2015 à 23.600 en juillet 2018", indique Guillaume Piron du syndicat SUD. Rien que depuis le début de l'année 2018, les interventions pour secours à personne ont augmenté de 12%. Dans ces conditions, impossible selon lui de répondre aux urgences à temps dans certaines communes rurales. Les syndicats SUD et CGT ont donc déposé un préavis de grève jusqu'au 7 janvier en Sarthe. Les pompiers doivent cependant être à leur poste quand ils sont réquisitionnés par le préfet.

Lundi après-midi, 90 sapeurs-pompiers professionnels se sont rendus au conseil d'administration du SDIS. Ils réclament une hausse des effectifs, sans vouloir préciser combien précisément. Au cours de négociations, ils ont déjà obtenu la création de six postes au 1er mars prochain dans des centres ruraux : à Montval-sur-Loir, Mamers, Sablé-sur-Sarthe et La Flèche. Au total, d'après le département, ce seront donc 15 sapeurs-pompiers professionnels recrutés en début d'année prochaine.

Pas assez de pompiers mobilisés à certaines heures

"Depuis janvier, les gardes se font pour ceux qui le souhaitent en 12 heures, et plus systématiquement en 24 heures, explique Guillaume Piron. Le département a fait ce changement à euro constant, sans embauche supplémentaire alors que les périodes de repos sont plus intéressantes".

En prime, le nombre de sapeurs-pompiers volontaires a beaucoup varié ces dernières années, et ils sont moins nombreux à certaines heures : "il y a des périodes dans la journée où on manque de pompiers volontaires, car ils sont au travail, et il n'y parfois pas assez de professionnels pour assurer toutes les interventions", précise le syndicaliste. Il faut donc parfois faire venir des équipes d'autres centres :

La semaine dernière, un feu s'est déclenché dans une maison à Sillé-le-Guillaume alors qu'il n'y avait plus de pompiers disponibles. Il a fallu mobiliser ceux du Mans, qui ont mis 40 minutes à intervenir !

Selon SUD, le manque d'effectifs se ressent dans tous les centres d'intervention en Sarthe. Une réunion a lieu le 8 janvier prochain pour ce qui concerne le groupement urbain des pompiers du Mans : le département s'est engagé à revoir à cette date les effectifs en fonction du nombre d'interventions.