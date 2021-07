Les pompiers se réorganisent pour mieux protéger la région toulousaine

Ce mardi 6 juillet, une nouvelle caserne de pompiers, située impasse Suzanne-Lengle, ouvre ses portes à Toulouse. Un nouveau centre d'incendie et de secours pour mailler le territoire et permettre aux pompiers de réduire leur délai d'intervention.

C'est un projet à 45 millions d'euros. Le Service de secours et d'incendie de Haute-Garonne est en train de réorganiser sa couverture de l'agglomération toulousaine. D'ici la fin 2022, 5 nouvelles casernes auront été construites dans l'agglo.

Ce mardi 6 juillet, c'est le centre d'incendie et de secours Delrieu qui entre en service. Situé au nord-ouest de Toulouse, il doit permettre aux pompiers de réduire leur délai d'intervention. Aujourd'hui, les pompiers toulousains opèrent depuis deux casernes, situées à quelques centaines de mètres l'une de l'autre dans le centre-ville : la caserne Vion, située sur l'allée Charles de Fitte et la caserne Lougnon située près du Grand rond. Or, le trafic, les bouchons posent problème aux pompiers car ils peuvent retarder leur arrivée sur le lieu d'un sinistre. Le délai d'intervention est en moyenne de 16 minutes dans l'agglomération toulousaine précise le commandant des pompiers en Haute-Garonne, Sébastien Vergé, invité de France Bleu Occitanie ce mardi 6 juillet.

Un meilleur maillage du territoire

En construisant cinq nouvelles casernes autour de Toulouse, ces problèmes de trafic seront plus légers, les pompiers plus proches de leurs lieux d'intervention.

Avant la caserne Delrieu, deux centres ont ouvert leurs portes à Aussonne et Montgiscard. Au semestre 2022, deux centres ouvriront à Toulouse, le premier sur l'avenue du Général Eisenhower au sud-ouest, le second sur le boulevard d'Atlanta dans le nord-est. Lorsque ces centres seront ouverts, la caserne Vion fermera ses portes dans le centre de Toulouse. Le bâtiment sera rendu à la mairie.

Le SDIS profite aussi de cette réorganisation pour renforcer ses effectifs sur l'agglo. 30 sapeurs-pompiers professionnels ont été recrutés, 80 pompiers volontaires ont signé un engagement citoyen.