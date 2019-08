Les pompiers sommés de retirer les slogans de leurs camions

Ils réclament plus de moyens et une revalorisation de leurs salaires, et depuis plusieurs semaines, les pompiers entendaient faire passer leur message par des slogans peints sur les camions. Mercredi, les officiers des casernes ont reçu l'ordre d'effacer ces messages. Et ce malgré les restrictions.

Indre-et-Loire, France

Le mouvement syndical national dure depuis le 26 juin dernier. Les pompiers expriment leur ras-le-bol face au manque de moyens. Et pour mieux diffuser leurs arguments et revendications, la majorité des véhicules d'intervention a été peinturlurée. De nombreux messages et slogans ont orné les camions rouges pendant le mois de juillet. « Cela permettait de bien passer notre message. Les gens nous posaient des questions, on parlait de notre situation. Tout le monde était réceptif, certains nous demandaient même comment nous aider, par des pétitions par exemple », indique Anthony Chauveau, président départemental du syndicat SPASDIS CFTC.

« Pompiers en colère », « Pompiers en grève » : voilà les messages que l'on pouvait lire sur les véhicules du service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Pas d'insulte, ni de messages violents. Ces actions étaient tolérées par la direction et la préfecture. Mais la semaine dernière, les pompiers ont reçu des brassards, sur lesquels ils pouvaient écrire les mêmes slogans. Depuis, les officiers des centres de secours ont reçu l'ordre de nettoyer les camions et de retirer tous les messages. Décision de la préfecture et du conseil d'administration du SDIS.

« La tenue et l'équipement des pompiers est réglementé par arrêté, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Peints, les camions ne sont pas dans leur état normal », affirme le colonel Ivan Paturel, le directeur du SDIS 37. De son côté, Anthony Chauveau se dit dégoûté par ce manque de dialogue social. « C'est notre seul moyen d'action et de véhiculer le message que nous sommes mobilisés. Avec cette décision, on jette de l'huile sur le feu », indique le syndicaliste.

Comme tous ses collègues du département, il a dû nettoyer les véhicules de sa caserne. Le tout malgré les restrictions d'eau, qui interdisent pourtant aux particuliers de laver leurs voitures en-dehors des stations agréées. Les véhicules de service public ont cependant droit à une dérogation.

Clément Buzalka