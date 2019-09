Les pompiers sont plus ambulanciers que soldats du feu

Les pompiers sont colère ! Ils réclament plus de moyens humains et matériels pour faire correctement leur métier. Cela passe aussi, selon eux, par une réorganisation de la chaîne des secours.

Le Mans, France

"85 % des interventions des pompiers concernent des secours à la personne". Guillaume Piron, secrétaire général sud du Service d'incendie et de secours de la Sarthe détaille le quotidien des pompiers de la Sarthe, plus soldats du feu. "Depuis dix ans, le nombre de nos interventions explosent. Nous sommes appelés pour des personnes en détresse mais pas que... On intervient aussi pour de la bobologie. Les gens nous appellent pour tout et n'importe quoi". Il y a 20 ans, les appels pour secours à la personne représentaient "seulement" la moitié des appels du 18.

La faute à la "désertification médicale" selon Guillaume Piron. Et pourtant, le syndicat SUD, ne réclame pas la mise en place d'un numéro uniquement des urgences qui permettrait de réguler et trier les appels. "En Sarthe, les autorités locales travaillent pour que l'urgence soit au coeur de notre métier et éviter que les pompiers soient mobilisés sur des interventions qui n'ont pas lieu d'être". Les