Les pompiers spécialisés du GRIMP fortement sollicités en été dans le Gard

La soixantaine de pompiers spécialisés du GRIMP (groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) du Gard ont peu de répit en été. Pendant les mois de juillet et août, ils sont particulièrement sollicités à cause des nombreux accidents qui surviennent en pleine nature.

Une chute lors d'une randonnée, en VTT ou à cheval. Un accident de baignade ou d'escalade. Rien que pour le mois de juillet qui vient de s'écouler, les pompiers spécialisés du GRIMP du Gard sont intervenus une vingtaine de fois et l'été n'est pas fini. Il ls sont une soixantaine répartis dans une quatre équipes à travers tout le département. Ils interviennent comme leur nom l'indique dans les endroits difficiles d'accès." A l'appel, c'est une ambulance classique qui part avec son équipage au contact de la victime explique l'adjudant chef Damien Vignoles de la caserne de Saint-Hippolyte-du Fort. Quand ce n'est pas possible de l'évacuer avec des moyens classiques, on intervient auprès d'elle pour lui mettre un casque, un harnais, l'hydrater si la période en bas est très longue. De quoi la mettre en attente. Après , le reste de l'équipe s'installe sur la zone d'évacuation et on met en place notre atelier, nos cordes, pour remonter la victime en civière."

Dans chaque véhicule du GRIMP, un matériel impressionnant pour pouvoir faire face à toutes les situations. De la doudoune pour les personnes bloquées dans une grotte à différentes sortes de civières en passant par des cordes de toute taille. Un treuil électrique installé sur le toit des véhicules permet de remonter la victime d'un ravin. "Au niveau de la fluidité de la corde, c'est beaucoup plus confortable pour elle." Venus de plusieurs casernes, les pompiers du GRIMP se retrouvent une dizaine de fois par an pour s'entrainer ensemble car leur activité ne se limite pas aux seuls mois d'été. Depuis une dizaine d'années, ils sont aussi amenés à intervenir pour des personnes, coincées chez elles, à cause de leur poids. "On doit parfois évacuer les personnes en forte obésité par les fenêtres, il n'y pas d'autres moyens. On intervient avec une civière spécifique, une civière bariatrique conçue exprès pour ce genre de mission." Les animaux qui ont la mauvaise idée de se trouver en mauvaise posture dans la nature peuvent également être évacués par leur soin. Au total, plus de 130 interventions en 2021.

Reportage avec les pompiers du GRIMP30 à Dions Copier