Les porte-drapeaux de Meurthe-et-Moselle en voie de disparition

A l'approche du 8 mai, les associations meurthe-et-mosellanes cherchent porte-drapeaux désespérément. C'est notamment le cas du Souvenir Français ou des Anciens combattants, qui doivent faire face au vieillissement de leurs bénévoles et à leur difficulté pour renouveler les effectifs.

A l'approche du 8 mai, qui commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale et la capitulation de l'Allemagne nazie, certaines associations de Meurthe-et-Moselle font des pieds et des mains pour trouver des porte-drapeaux. C'est notamment le cas de Jean-René Maire, président de la section locale du Souvenir Français à Heillecourt. Il a trouvé un volontaire en passant une annonce dans le journal. "Je me suis dit, après tout, il faut tenter le coup. Et puis j'ai eu une réponse d'un petit jeune de Jarville. Il est tout emballé de le faire." Et Jean-René Maire n'est pas le seul à écrire des petites annonces :

J'en vois de plus en plus sur le journal. Ils sont confrontés au même problème, pour trouver quelqu'un qui est disponible tout le temps. Ils cherchent parce qu'il y a une défection, une lassitude ou un décès. ", Jean-René Maire membre du Souvenir Français.

Ce problème de relève, l'association des Anciens combattants y est aussi confrontée. "En une vingtaine d'années, le nombre d'adhérents en Meurthe-et-Moselle est passé d'une dizaine de milliers à seulement 4000", estime Michel Fix, président de la section de Saulxures-lès-Nancy.

C'est un problème ardu parce que nos adhérents ont minimum 75 ans. Ils ont des soucis de santé, de validité et être porte-drapeau c'est très difficile, physiquement. Un drapeau, c'est lourd et les cérémonies sont longues", Michel Fix des Anciens combattants.

Les jeunes qui s'engagent aux Anciens combattants sont souvent eux-même des petits-enfants d'adhérents. Mais cela n'empêche pas Michel Fix d'être inquiet quant à la survie de son association. "Même s'ils sont plein de bonne volonté pour continuer la mémoire, cela n'a plus le même sens. Si on faisait aujourd'hui une association des anciens de la guerre de 1870 on aurait quand même l'air un peu déphasé ! Tôt ou tard c'est appelé à disparaître".