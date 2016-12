Les postiers de Gironde, Dordogne et du Lot-et-Garonne ont collecté des jouets pour la Croix-Rouge

La Croix-Rouge du Sud-Ouest a organisé en décembre une collecte auprès des agents de La Poste en Gironde, Dordogne et Lot-et-Garonne. Des jouets, des couvertures et des duvets ont été rassemblés cette semaine pour venir en aide aux plus démunis, et seront distribués toute l'année.

A la plateforme de courrier de Bordeaux-Cestas, les bacs de collecte sont prêts pour la Croix-Rouge. Dedans, il y a des nounours, des peluches ou des jouets d'éveil. Les postiers de huit plateformes de la Région se sont mobilisés pendant un mois pour collecter leurs dons. Seule consigne : offrir des jouets pour les enfants de moins de deux ans.

"C'est un succès, estime Thierry Lemonnier le directeur adjoint de la plateforme de Cestas. Il y a une tradition d'être à l'écoute des autres dans nos organisations postales. Et beaucoup d'entre nous sommes parents et quand on nous parle d'enfants de moins de deux ans ça réveille en nous un mouvement de solidarité naturel et assez joyeux."

600 kg collectés

Au total, 600 kilos de jouets et couvertures ont été récoltés. Ces dons seront distribués toute l'année dans les différents centres de la Croix-Rouge du Sud-Ouest. "Les duvets seront donnés lors des maraudes, explique Benoit Lambert, responsable des ces tournées sur Bordeaux.

A Bordeaux aussi, les jouets seront disponibles à l'espace "Bébé Maman" cours Le Rouzic, où la Croix-Rouge accueille les parents en difficulté sociale. Le reste des dons sera réparti entre les différentes antennes régionales de l'association.

Des jouets d'"excellente qualité"

"Ce que je vois d'emblée c'est que les jouets sont d'excellente qualité, se félicite Benoit Lambert. Ils sont neufs ou pratiquement, et ça montre un profond respect des postiers par rapport à cette collecte. Les gens ne se sont pas débarrassés de leurs jouets."

C'est la première fois que la plateforme de Cestas met en place cette collecte. Mais ce n'est pas le premier partenariat entre La Poste et l'association. L'entreprise vend dans ses agences des carnets de timbres, dont 2 € sont reversés à la Croix-Rouge, qui présente ses activités aux postiers de la Région pour recruter des bénévoles.