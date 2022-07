Les poubelles bientôt facturées au volume en Brenne

En janvier 2023, les habitants des communautés de communes Brenne/ Val de Creuse et Marche Occitane/Val d'Anglin vont devoir changer leurs habitudes. La tarification de la collecte des ordures ménagères sera calculée en fonction du volume. Objectif : mettre les poubelles au régime.

Petite révolution en vue pour les 27.000 habitants des communautés de communes Brenne/ Val de Creuse et Marche Occitane Val d'Anglin. A compter de l'an prochain, ils ne paieront plus une taxe fixe de collecte des ordures ménagères, représentant 14% de la taxe foncière. Ils seront désormais facturés en fonction du nombre de fois où ils sortent leur poubelle noire.

"Nous allons distribuer des bacs de collecte, adaptés à la composition familiale. Chaque fois que ce bac sera collecté, lors de la tournée des ripeurs, ce sera facturé" explique Damien Deschamps, en charge de la communication du Symctom. L'idée est donc de ne sortir ce bac que lorsqu'il est plein. Et donc de le remplir le moins vite possible. "Les ripeurs continueront de passer une fois par semaine. Vous pouvez donc sortir quand même votre bac toutes les semaines. Mais ca impliquera un surcoût". Objectif donc : mettre sa poubelle noire au régime.

Composter davantage

Pour payer moins, il faut donc produire moins de déchets. En triant mieux d'abord. "Les consignes de tri vont évoluer à partir de janvier. Absolument tous les emballages, y compris un papier de bonbon ou une barquette alimentaire, un pot de yaourt ou un plastique, seront recyclables dans la poubelle jaune". Le papier pourra également rejoindre ce bac de tri.

Deuxième plan d'action : composter davantage. Pour cela, le Symctom propose des bacs de compostage à des prix très réduits et continue de distribuer des poules aux habitants qui le souhaitent. "Deux poules consomment 150 kilos de déchets sur une année... et en plus, vous aurez des œufs" s'enthousiasme Damien Deschamps.

A terme, le plan du Symctom prévoir également la mise en place de vente à prix réduit de couches lavables pour les nourrissons et de protections hygiéniques féminines écologiques.

Grâce à ces actions, le Symctom mise sur une baisse de 30% du volume d'ordures ménagères collectées. "Ce que l'on voudrait ne plus voir, ce sont des sacs entiers de tonte de pelouse ou bien de déchets facilement compostables... Ca pèse très lourd dans la poubelle noire et ca engendre un coût de traitement très important pour la collectivité".

Faire face à la hausse des prix

Car il est là, aussi, le problème. Au delà de la question écologique que représentent nos 4.600 tonnes de poubelles noires traitées chaque année par le Symctom du Blanc, le souci est également économique.

Il y a le prix du carburant d'abord. "Chaque fois que les agents s'arrêtent dans la tournée pour ramasser un bac, c'est du temps de perdu et c'est aussi du carburant consommé au redémarrage" insiste Damien Deschamps.

Et puis il y a aussi le coût de l'incinération ou de l'enfouissement des déchets, qui a bondi ces dernières années. "Le système actuel est à bout de souffle financièrement. Si on ne fait rien, cela va poser un gros problème. Et de toutes façons, il est injuste : tout le monde paie le même prix, que l'on fasse de gros effort ou pas".

Bien sûr, le Symctom invite à faire attention dès l'étape de l'achat. Car le déchet le moins cher est encore celui que l'on ne produit pas. "Il faut faire attention à acheter avec moins d'emballage, en attendant que les industriels fassent de gros efforts..."

En attendant, des enquêteurs passent dans chacune des maisons des 45 communes concernées pour expliquer le nouveau système aux habitants. Ensuite, les nouveaux bacs seront distribués, avant la mise en place en 2023 d'une année à blanc. Puis la mise en vigueur effective en 2024. Au total, le Symctom va débourser 800.000 euros pour fournir gratuitement des bacs noirs et des bacs jaunes à l'ensemble des habitants de la zone.