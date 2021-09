Les poubelles de Camaret-sur-Aigues ne sont pas des urinoirs

À Camaret-sur-Aigues (Vaucluse), les commerçants et passants sont indisposés par les bouteilles d'urine déposées dans les poubelles de la commune. Depuis le printemps, la gérante de la maison de la presse de Camaret chasse les bouteilles nauséabonds qui s'accumulent dans la poubelle devant son magasin. Catherine a installé un panneau à la fin du mois d'août pour rappeler qu'une poubelle n'est pas un urinoir. Le - ou les - mystérieux incontinents - déposent désormais les bouteilles dans une autre poubelle...

Bouteilles d'alcool et d'urine nauséabonde

"Cherchez bien : c'est une poubelle, les urinoirs ne sont pas loin. STOP aux incivilités" C'est le message que la gérante de la maison de la presse affiche devant son commerce. Depuis le printemps dernier, Catherine découvre régulièrement des bouteilles de whisky vides et des bouteilles de coca pleine d'urine dans sa poubelle. Elle dénonce ces incivilités : "en plein été, on a trouvé jusqu’à six bouteilles d’urine dans la poubelle ! Avec la chaleur, c'est une nuisance". La gérante de la maison de la presse indique que désormais, les bouteilles d'urine sont déposés dans une autre benne à ordure.