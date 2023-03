Les poubelles débordent à Marseille même sans grève

Rue du baignoir, quartier Belsunce à Marseille : des poubelles et des encombrants jetés à même le sol et non ramassés depuis un mois selon des habitants.

Impossible de le rater ! Ça saute aux yeux et au nez ! Depuis le début d'année, plusieurs quartiers de Marseille sont aussi sales que lors des grèves répétées des éboueurs . C'est le cas par exemple en centre-ville, à Noailles, autour de la Canebière et de la gare Saint-Charles. On y voit des poubelles non ramassées, des tas de gravats et d'encombrants à même le sol comme sur le haut de la rue du Baignoir (1er).

Parmi les nombreux déchets abandonnés, on distingue un scooter, un chariot de courses mais aussi des poubelles éventrées. © Radio France - Fred Chapuis

Un quotidien au milieu des poubelles et des encombrants

"C'est impressionnant ! Richard un habitant du centre-ville découvre médusé, l'état de la rue du Baignoir. Je pensais qu'il y avait grève dans le quartier. On n'arrive plus à marcher dans la rue. Il y a des cartons, des décombres de construction, du BTP, il y a un peu de tout. Il y a même une moto vandalisée ! On est vraiment dans une poubelle à ciel ouvert."

Dans ces conditions, se déplacer à pied devient difficile, voire impossible, par exemple avec une poussette ou un chariot de provisions. Un quotidien dans la saleté, très mal vécu par les habitants et les passants de la rue du Baignoir, située entre Belsunce et la gare Saint-Charles. France Bleu Provence a vérifié le quotidien de ces riverains au milieu des poubelles.

Des tournées repensées, des éboueurs en arrêt

Alors pourquoi le ramassage n'est pas correctement assuré ? Les syndicats de la Métropole, qui s'expriment dans l'édition du 4 mars du journal La Provence , avancent un problème lié à la réorganisation des tournées décidée par la Métropole et censée rendre le travail des éboueurs plus "efficient" selon Roland Mouren, maire de Chateauneuf-les-Martigues et élu chargé de la propreté.

La Métropole Aix-Marseille promet un retour à la normale prochainement

Mais de toute évidence, la collectivité a bien du mal à assumer la nouvelle méthode de travail des agents. Il faut dire que beaucoup sont en arrêt-maladie et non remplacés, selon la Métropole. Conséquence, il n'y a pas assez de chauffeurs de bennes et de rippeurs pour collecter les poubelles. Ce qui n'empêche pas Roland Mouren, de promettre aux habitants "un retour à la normale dans les prochaines semaines".

Pas de quoi convaincre le collectif citoyen "Poubelles la vie" présidé depuis 2017 par Sarah Bourgeois. Comme d'autres Marseillais, cette lanceuse d'alerte pointe la responsabilité politique, l'inertie des élus de la Métropole et de la Mairie. "Toute la chaîne est enrayée. À mon avis, la Métropole n'a pas le système adapté pour certaines rues.

Alors sur les grandes artères, c'est propre, c'est nettoyé, le matin, c'est impeccable. Mais il y a toutes les rues derrière. C'est là que les habitants sont. La rue de la République, l'avenue du Prado, ce n'est pas l'ensemble de la ville ! Il y a des rues où le nettoyage ne passe jamais. Il n'y a jamais un cantonnier, donc c'est qu'il y a un problème".

